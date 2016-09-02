《換季保養》醫美折扣47折起
記者邱巧貞／台北報導
搶在百貨週年慶開打前，開架藥妝通路康是美搶先展開了一波醫美折扣檔期。觀察到消費者對保養品的購買習慣主要還是跟著「季節」走，因應夏入秋的換季需求，走溫和高效路線的專業醫美保養品，正符合季節轉換時肌膚敏感的議題。
康是美於2007年打造「醫美大賞」，為業界首創醫美季的作法。早年，康是美即觀察到台灣開架保養品市場占有率逐年成長中，愈來愈多消費者喜歡到無壓力又便利的藥妝店購物，進而相繼引進國內外知名的醫學美容品牌，並設計專屬陳列空間，深耕醫學美容品。由於醫學美容品標榜溫和、確實的保養療效，輔以門市專業諮詢服務，因此康是美醫學美容品獲得許多消費者的青睞，特別是25歲～45歲的上班族女性。
幾年下來，康是美觀察到消費者的購買習慣還是以「季節」為主要考量，每逢秋冬換季時，肌膚容易出現乾燥、脫屑問題，因此，保濕品一直是醫美節最熱銷的品項。此外，近年因極端氣候因素，造成民眾肌膚狀況頻出，醫美產品因具專業的形象，銷售狀況也愈來愈好。
在歷年的醫美檔期中，康是美統計出最受到消費者青睞的類別分別為：一、保濕；二、美白；三、抗老；四、清潔（洗卸）；五、防曬。今夏，康是美也觀察到「保濕品」穩定成長，其中，化妝水部分仍以噴霧水及玻尿酸成分為主的產品深受消費者喜愛，與去年同期相比，成長近2成。另方面，消費者對「清潔」類商品的購買意願也提升，今年卸妝液類為消費者購買的首選產品之一，與去年同期相比，成長幅度約1成。
今年，「康是美9月秋季醫美大賞」集結各大知名醫美品牌，上百項醫美保養品祭出優惠以及新品組合，包括滿額自由選活動、不限同商品第2件5折、限定醫美品項週週限時買一送一等，再配合會員優惠，一開跑，即吸引許多消費者囤貨、搶購。
圖片提供／康是美、雅漾
註：價格或有更動，以通路為準。
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標題：《換季保養》醫美折扣47折起
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