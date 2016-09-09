《手作美學 職人之包》緹花仙人掌

2016-09-09

記者林欣若／台北報導

日本圖繪紡織品明星品牌nowartt擅於將傳統的和風精神，以現代摩登的方式重新演繹，nowartt的圖樣看似繽紛，但總有一股靜謐細緻之美，很有禪意，符合nowartt不分世代的「NOW ART TEXTILE」、以及和平意象的「NO WAR TEXTILE」品牌精神。nowartt多次與日本包王master-piece（MSPC）合作，今年夏天第十度合作，讓寫實的球型仙人掌圖案躍上包袋，打造既有童趣感、又不失藝術性格的包款。

設計師野澤廣志（Nozawa Hiroshi）先以精緻手法刻劃出仙人掌如泡泡般飄在空中的童趣感，使用日本岡山職人專門使用在織造緹花織布的雅卡爾織布機（Jacquard loom），以細膩手法將漂浮的仙人掌織在MSPC最知名的丹寧材質上，讓仙人掌如浮雕一般立體鮮明，搭配的皮料是通過認證的環保1.8mm厚皮革，皮革表面特別以手工研磨，散發出自然的光澤，MSPC的品牌銅片標誌壓印在皮革上，處處都是細節。

圖片提供／ADOLE、Herschel Supply Co.、MSPC、Roots