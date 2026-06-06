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    首頁 > 國際

    一戰成名 Anthropic告五角大廈 卻援國安局

    2026/06/06 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    英國媒體報導，人工智慧（AI）公司 Anthropic 正協助美國國家安全局部署其Mythos AI 模型，用於發動網路攻擊。（路透）

    英國媒體報導，人工智慧（AI）公司 Anthropic 正協助美國國家安全局部署其Mythos AI 模型，用於發動網路攻擊。（路透）

    英國金融時報四日揭露，美國人工智慧公司「Anthropic」已向美國國家安全局（NSA）派駐六名「前線部署工程師」，指導使用強大AI模型「Mythos」技術，用於發動網路攻擊，並客製化模型應對特定應用情境。

    派駐六工程師 客製化網路攻擊模型

    雖無法得知Anthropic工程師是否協助國安局執行網路攻擊行動，但一名知情人士指出，在滲透中國或伊朗等國家的網路行動中，Mythos能夠發揮效用。

    對於此項合作，一名Anthropic親近人士主張，美國對手可能也在打造自身AI驅動攻擊技術，因此「好的攻擊就是好的防禦」。即便不把Mythos用於攻擊行為，敵對國家也會設法達成類似目的。

    Anthropic的AI工具「Claude」在美軍一月三日抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅的「絕對決心行動」中一戰成名，但Anthropic執行長阿莫戴不願讓軍方不受限制使用AI工具，雙方對軍事AI觀點產生分歧，使Anthropic成為首家遭列入「供應鏈風險」名單的本土企業，Anthropic因而向法院控告五角大廈。

    後續Anthropic發表「Claude Mythos」技術，其偵測、利用軟體漏洞和弱點的強大能力，引發政府、金融機構和IT企業的憂心。Anthropic近期宣布，全球已有一五〇個組織、機構使用Mythos，範圍遍及十五個國家。

    示警AI載舟覆舟 應考慮減緩開發速度

    與此同時，Anthropic四日在官方部落格發布的最新報告警告，AI發展速度之快，可能在不久的將來，便具備不需人類參與的「遞迴式自我改進」（RSI）技術。藉由創造出反饋迴圈，AI系統可自行改良修正，打造更加複雜且先進的系統。

    報告指出，鑒於科學家和研究員也難以判斷RSI對全球社會帶來的後果，應考慮設法減緩AI開發速度，特別是美國與中國多間主要AI公司必須同意，好給予人們更多思考、擬定對策的時間。

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