中資獵地 日清查1.3萬座無人島

日本陸上自衛隊直升機空拍的沖繩群島的入砂島，該島為無人島。根據日本媒體報導，為加強國土保安，日本政府將清查全國無人島的所有權。（路透檔案照）

日本為加強國土保安，防止離島遭外國勢力或犯罪組織利用，擬首度全面清查全國多達一萬三四〇〇座無人島的所有權，對於長期未辦理繼承登記、無法確認所有權關係的島嶼，日本政府考慮予以國有化。

無法確認所有權 考慮國有化

日本的島嶼數量長期以來被認為約有七千座，但隨著測量技術進步，二〇二三年確認實際共有一萬四一二五座，其中除本州、北海道、九州、四國及沖繩本島五大島外，其餘一萬四一二〇座均被歸類為離島。

請繼續往下閱讀...

日本經濟新聞報導，過去日本政府重點管理的離島僅限於部分島嶼，主要包括有人居住的離島、作為領海與專屬經濟海域（EEZ）基點的國境離島，目前由國家直接管理的島嶼約六九〇座，亦即仍有一萬三四〇〇座離島，長期處於放任狀態。

沖繩最大離島 買主為中國人

引發日本對離島國土保安提高警戒的事件，主要為二〇二三年的沖繩屋那霸島及二〇二五年的瀨戶內海笠佐島購地案例。

兩筆土地的買主均為中國籍人士，屋那霸島為沖繩最大離島，距離美軍嘉手納基地約六十公里，當年有名中國籍女性在中國社群媒體發布影片，自稱「買下日本無人島」，引發日本社會震動。後續調查顯示，該島的半數私人土地，約三十九萬平方公尺已轉移登記給東京都一家中國系顧問公司。

笠佐島距美軍基地僅20公里

去年七月，位於山口縣瀨戶內海笠佐島也傳出一名上海的中國人購入約三七〇〇平方公尺土地，聲稱用途為興建別墅。笠佐島島上人口僅有七人，對中國資本進入感到不安，當地甚至發起募資，希望買回土地。

而令日本提高警覺的是該島距離美軍岩國基地約廿公里、距海上自衛隊吳基地約五十公里。由於該島位於瀨戶內海軍事交通要衝，可監視岩國基地與吳基地周邊活動，未來若設置無人機、通訊設備或觀測設備，可能具有情報蒐集功能。

恐淪戰時灰色地帶行動據點

中國資本購買日本離島土地的情形逐漸受到日媒報導，包括沖繩本島、宮古島、石垣島、與那國島周邊土地，還有小笠原群島、對馬島及西表島等國境離島周邊的土地交易也受到關注。

恐淪非法入境與走私中繼站

日本真正擔心的是這些離島的土地交易，可能成為國土保安的漏洞，尤其是在台海與西南群島情勢緊張之際，可能成為戰時灰色地帶行動據點，做為無人機起降據點、電子情報蒐集或海上監視據點，平時也可能成為非法入境與走私中繼站。

由於調查對象超過一萬三千座島嶼，日本政府計畫首先從國境離島及軍事上具有重要性的島嶼著手，確認實際所有權人。重點調查區域包括國境離島密集的小笠原群島、軍事基地眾多的沖繩，以及近年外國人購地案例增加的瀨戶內海地區。若確認沒有所有權人，將考慮收歸國有。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法