日「國家情報會議」成立 不再過度依賴美國

日本政府推動的「國家情報會議」設立法案，27日在參議院全體會議中通過並正式成立。（法新社）

日本政府推動的「國家情報會議」設立法案，廿七日在參議院全體會議中通過並正式成立。首相高市早苗強調，這是強化日本情報功能「改革的第一步」。配合法案通過，「國家情報局」預計最快七月成立，下一步將展開包括「防止間諜相關法案」，以及獨立情報機關「對外情報廳」創設等法案的制定。

國家情報會議設立法案上月底獲眾議院同意通過後，廿七日在參院院會進行表決，最終在執政黨、國民民主黨、公明黨等部分在野黨支持下，獲得多數贊成並正式成立。

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這項法案是高市內閣推動情報改革的第一步，目標是擺脫目前過度依賴美國情報的問題。日本目前的情報機構，分散於內閣情報調查室、公安調查廳、警察廳、防衛省和外務省，但彼此缺乏橫向聯繫與統一的指揮系統，影響情報的蒐集和分析能力，許多高階情報必須依賴美國分享。雖然日美情報共享極深，但美方對日本仍有多項疑慮，包括情報保密能力、法制不完整，及反間諜能力不足等，因此長年僅願意選擇性分享。

由於日本周邊安全保障環境日益嚴峻，高市在法案審查過程中曾表示，為防止重大危機於未然，建立由情報部門支撐政策部門進行準確決策的體制極為重要。高市也澄清，反對政府政策的示威活動不會成為監視對象。此外，這項制度並未賦予政府新的情報蒐集權限。

國家情報會議將由首相擔任議長，成員包括官房長官、外務大臣、防衛大臣、財務大臣等十名閣員，負責調查與審議重要情報活動，以及應對外國間諜活動，還有外國勢力透過社群平台散布假訊息與錯誤資訊等「影響力工作」。

做為情報會議事務局的內閣情報調查室，將升格為國家情報局，負責統整各情報機關蒐集的情報，並進行情報蒐集與分析，再向首相官邸提供分析結果。

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