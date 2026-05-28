成立四月 加薩和平理事會「零收入」

在美國總統川普主導下成立的加薩和平理事會，儘管獲得美國和其他多國領袖承諾捐助170億美元，但金融時報披露，世界銀行所開設的帳戶至今並未收到任何捐助款。（路透檔案照）

今年一月在美國總統川普主導下成立的加薩和平理事會，儘管獲得美國和其他世界多國領袖承諾捐助總計一七〇億美元，但根據金融時報披露，世界銀行為捐助該理事會資金所設帳戶，至今獲得的捐助款為零。

金融時報廿七日引述四名消息人士說法披露此事，其中一名消息來源說，「已存入的金額是零」。該理事會發言人表示，該會確實已收到捐款，但是是直接匯入其摩根大通的帳戶，「理事會設立了多種選項接受捐助」，「目前捐助者選擇使用其他選項」。

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與世界銀行不同，該摩根大通帳戶並無義務要向捐款方和理事會理事報告財務狀況。該名理事會人員說，理事會致力於在被認為適當的時間，向其執行委員會報告財務狀況。

加薩和平理事會旨在協助戰後加薩走廊的治理和重建。報導指出，摩洛哥和阿拉伯聯合大公國各捐助三百萬和兩千萬美元，提供戰後加薩高級代表姆拉德諾夫辦公室運作資金，以及為治理加薩所設巴勒斯坦技術官僚委員會薪資；阿拉伯聯合大公國另提供一億美元用於訓練一支新的加薩警察部隊，但這筆款項現被凍結，訓練計畫也未啟動。

美援助經費也尚未撥付

美國國務院承諾調撥約一二〇億美元援助經費，用於該理事會計畫，但也尚未支出。一名美國國會高級幕僚表示，「這些經費都非由理事會管理，國務院告知我們，無意由理事會管理該筆資金」。

另外，國務院希望直接向理事會提供約五千萬美元，也尚未撥付，國會幕僚說，官員向國會保證，在理事會建立接受美國資金所需的制度之前，不能動用該資金。

國務院表示，「支持總統的願景」，並持續評估如何透過現有授權、計畫和跨機關的協調，最有力地支持這些目標。理事會發言人表示，該會已著手為安全和重建工作招標，但是尚未發出任何合約，「這很大一部份原因在於，我們尚未在加薩運作」，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯也尚未解除武裝。

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