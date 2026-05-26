同黨議員籲川普 別對伊朗過度讓步

荷姆茲海峽（路透）

美國與伊朗可望在近期內達成協議，各界樂觀其成，卻引發共和黨強硬派反彈，示警與德黑蘭的協議可能成為「災難性錯誤」，甚至質問美國總統川普當初為何要開戰，呼籲他堅守立場，避免過度退讓。

共和黨強硬派示警︰協議恐為災難性錯誤

曝光的協議草案內容顯示，雙方將延長停火六十天，期間重新開放關鍵能源航道荷姆茲海峽，伊朗同意清除水雷並讓船隻自由通行；作為交換，美國將解除針對進出伊朗港口船隻的海上封鎖，恢復德黑蘭的石油貿易。至於核議題，美國官員聲稱，德黑蘭將捨棄高濃度濃縮鈾；伊朗官員則稱核議題將在卅至六十天內協商。

請繼續往下閱讀...

然而，共和黨強硬派議員並不認同協議內容。聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾透過社群平台表示，六十天停火協議是一場「災難」，「史詩怒火行動所達成的一切將化為烏有」。

川普盟友、共和黨參議員葛蘭姆也警告，如果中東地區普遍認為，與伊朗達成的協議會讓這個政權得以存續，並隨時間壯大，「我們無異是往黎巴嫩與伊拉克的衝突火上加油」。葛蘭姆認為，伊朗並未強大到無人能阻止其威脅荷姆茲海峽，也不相信中東國家無力免於伊朗軍事威脅。如果這些觀點成立，不禁令人懷疑當初為何開戰。

共和黨資深參議員克魯茲也對傳聞中的協議感到深切擔憂，指出若協議的結果是讓德黑蘭能夠提煉濃縮鈾、發展核武，以及實質掌控荷姆茲海峽，將會是「災難性錯誤」，要求川普堅守過去一段時間以來不斷主張的「紅線」。

曾在川普首屆總統任期擔任中央情報局（CIA）局長和國務卿的龐皮歐批評，協議草案徹底背離川普政府的「美國優先」原則，「事情簡單明瞭。開放海峽，切斷伊朗財源並削弱其軍事力量，直到他們無法威脅美國的區域盟友」。

川普廿四日試圖安撫黨內成員，強調談判以有序且具建設性方式進行，「時間站在我們這一邊，我告知我的代表不要操之過急」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法