中國全息檔案天網 全面監控外籍記者

（取自「NetAskari」X ）

媒體秘密調查幾成絕響

隨著科技發展，中國政府已揚棄傳統的便衣跟蹤手法，轉而結合監視器網絡、行動支付與社群數據，打造出外籍記者一踏入特定區域，便會觸發預警的追蹤系統，讓媒體的「秘密調查」幾乎成為絕響。

後台羅列記者完整資料

「德國之聲」（DW）廿四日報導，化名「NetAskari」的網路安全研究員日前登入一個未經加密的中國網路管理後台，意外發現一份涵蓋二〇二一年前後駐北京外籍記者的完整資料庫，詳細記錄其官方護照照片、私人手機號碼、簽證與出生日期，連他本人的精確個資也赫然在列。

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NetAskari坦言，在中國從事新聞工作，早有被監控的心理準備，但能如此輕易進入此高度敏感的系統，仍令他詫異。報導指出，NetAskari偶然發現的正是中國逐步成形的「全息檔案」（holographic profiles）監控系統。該遠端追蹤系統為河北省張家口市公安局為因應二〇二二年冬季奧運會所設示範版本，雖為測試介面，卻裝載真實數據，凸顯中國的監控網絡已進化到融合各類數據、全天候且具預測能力的「社會控制巨獸」。

透過「雪亮工程」等計畫，中國已串聯全國監視器網絡，讓當局追蹤個人的效率大幅提升。如今，除了路口畫面，還能精準記錄追蹤對象搭乘的列車班次與座位，甚至同步滑雪場的「人臉辨識驗票」照片。這項數據融合工程旨在將個人的實體行蹤、消費習慣與數位軌跡，統整為全方位的個人檔案。

這套系統的「智慧報告」統計數據顯示，西方國家民眾，尤其是美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭共享情報的「五眼聯盟」國家公民備受關注。某些外籍記者在後台更被標註為即時追蹤對象，一進入特定區域便會自動通報警方，嚴重威脅獨立報導空間。以往記者前往新疆等敏感地區，還能憑藉經驗擺脫跟蹤的便衣警察，現在演算法升級後，當局透過行動支付、購票與社群資料，即可預判行程，確保記者只能看見官方安排的表象。

此外，一旦系統偵測到記者接觸特定人士，警方將可直接致電恐嚇消息來源。在系統核心，還會根據追蹤對象在鏡頭前的互動頻率，自動繪製精密的人際關係圖譜，計算雙方相處時間。NetAskari指出，中國警方與國安部門，在幾乎毫無監督的情況下，完全是為所欲為。

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