美聯手奈及利亞 擊斃IS二把手

奈及利亞總統提努布在美國與奈及利亞軍隊聯手剷除激進組織「伊斯蘭國」第二號人物後，公開對川普總統表達感謝。（美聯社檔案照）

美國總統川普十五日晚間表示，美國與奈及利亞軍隊已在聯合行動中，擊斃伊斯蘭教遜尼派武裝組織「伊斯蘭國」（IS）的全球第二號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），並稱此行動「大幅削弱」IS的實力。

川普發文說，美奈兩國部隊當晚在他的指揮下，完美執行這場精心策劃的複雜任務，把明努基「這個世上最活躍的恐怖分子從戰場上剷除」，「他再也不能恐嚇威脅非洲人民，再也無法為針對美國人的行動出謀劃策」。

請繼續往下閱讀...

明努基一九八二年生於奈及利亞東北部的波諾州，原為叛亂組織「博科聖地」資深成員。波諾州過去十七年來一直是奈及利亞伊斯蘭激進份子的主要活動據點，數千人在動亂中喪命、二百萬人被迫流離失所。他曾涉及二〇一八年奈國超過百名女學生綁架案，也在二〇一五到一六年協助安排武裝份子前往利比亞，支援IS在北非的作戰。

﻿川普並未明確指出這場了結明努基的攻擊的地點，但稱明努基「自認可以躲在非洲，但他哪知道我們有線人隨時跟我們通報他的一舉一動」。根據奈國總統提努布證實，明努基與多名副手在查德湖盆地區的藏身處遭空陸聯合精準打擊擊斃。該地區橫跨奈及利亞、尼日、查德與喀麥隆，長期為動亂焦點。提努布並感謝川普的「堅定支持與領導」，期待未來對恐怖份子進行更多打擊。

奈及利亞國防部隊指出，明努基不僅是IS的資深領導人，更是負責媒體作戰、經濟戰、武器、炸藥與無人機研發製造的戰略核心人物，長期為IS在奈及利亞以外的分支提供指導。

川普此前也曾以迫害屠殺奈及利亞基督徒為由，下令對奈國的IS好戰分子進行致命打擊。奈及利亞是非洲人口最多的國家，估計有約二．三七五億人，基督徒與穆斯林為該國兩大主要宗教群體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法