2026年新版防衛白皮書 提及共軍頻繁擾台 對中國軍事活動保持警惕

日本防衛省2026年版「防衛白皮書」草案15日曝光，提及對中國在日本周遭日益頻繁的軍事活動保持警惕。圖為日本自衛隊在東海上空拍攝到的共軍蘇愷27戰機。（路透資料照）

日本共同社十六日獨家報導，根據十五日曝光的日本防衛省二〇二六年版「防衛白皮書」草案，日方將提及對中國在日本周遭、特別是太平洋側的日益頻繁的軍事活動保持警惕、提及共軍頻繁在台灣附近軍演，以及表示要與美國等盟國合作應對中國。

報告指責中國大幅增加軍費

日應與美國等盟國合作應對

報導指出，防衛白皮書草案列舉共軍在日本周遭的活動，包括去年六月史無前例在太平洋同時部署兩艘中國航空母艦、共機「異常接近」日本自衛隊飛機的事件，以及去年十二月共機在沖繩本島東南方的公海上空以雷達照射自衛隊飛機，指責中國「在缺乏透明度的情況下」，繼續大幅增加國防支出。

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報告指出，因應中國構成的挑戰，日本應該「運用綜合國力」，並且與美國以及志同道合的國家密切協調。防衛省二〇二六年版防衛白皮書草案預計今年七月提交內閣審議。

防衛白皮書草案還評估共軍頻繁在台灣周遭海空域進行軍演，稱此明顯意在將之正常化與改善共軍的作戰能力。草案中也「嚴重關切」中國與俄羅斯不斷擴大在軍事上的合作，包括中俄轟炸機在日本西側從東海飛到太平洋海域。

至於北韓，草案中稱其正以極快速度推進飛彈研發計畫，認為北韓「構成比以往更嚴重與更迫在眉睫的威脅」，以及警告北韓可能會透過與俄羅斯合作來提升其軍事能力。

有鑑於從烏俄戰爭中學到的教訓，該草案還另闢新章詳述戰爭形式的演變，論及使用涉及大量生產的廉價無人機與傳統砲彈與飛彈的大規模聯合式攻擊，以及強調在長期衝突中維持充足的軍火庫存與維持作戰能力的必要性。

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