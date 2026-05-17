川普對台政策未變 支持非無上限

美國總統川普十五日從北京啟程返美途中，在空軍一號專機上接受媒體的採訪。（美聯社）

軍售案是談判有利籌碼

美國總統川普在川習會期間錄製的「福斯新聞」一對一專訪中，談及與中國國家主席習近平針對台灣議題的談話內容。川普表示，台灣人民的安全感和美國對台政策在川習會後沒有變化，並表明一四〇億美元的對台軍售是與北京談判的有利籌碼。

福斯新聞以「川普警告台灣，勿期盼來自美國軍事的空白支票」為題摘錄川普訪談內容。十五日播出的「特別報導」中，川普提到，台灣一直都是北京關切的重要議題，但「北京不是要接管，而是不想看見這個『地方』，我們稱為地方，因為沒人知道要如何定義，不想看見他們走向獨立」。

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川普認為，中國不會在他任內有所行動，但「當我不在時，我想他們可能會（行動）」、「我不確定在維持現狀下他們是否會行動，但他們（台灣）現在有人想要獨立，這有風險」，強調「我會樂見維持現狀」。

主持人拜爾問及「川習會後台灣人應感到更安全或更不安？」川普回答「持平」（Neutral），「一切都沒有改變。我會說，我不想有人走向獨立」、「我們得去打一場九千五百英里遠的戰爭。我不樂見此事。我希望他們冷靜，希望中國冷靜」。

川普樂見台海維持現狀

談及對台軍售，川普說「我或許會（核准），也或許不會」、「我們不想要戰爭。如果讓事情保持現狀，我認為中國可以接受。但我不想有人說，因為有美國支持，所以要走向獨立」。

川普表示，這項暫時擱置的軍售案會如何處理取決於中國，「這對我們來說是非常好的協商籌碼。這是一大筆武器」、「中國是非常強大的國家，（台灣）是一個非常小的島嶼，間隔只有五十九英里，我們則有九千五百英里，這是有點棘手的問題」、「台灣和中國要是都能讓事態緩和一些會是明智之舉」。

軍售案得和治理台灣的領導人溝通

川普十五日搭乘空軍一號返美時提到，會在短期內決定是否核准對台軍售，還說「我得和當前治理台灣的那個人溝通—你們都知道是哪位」。自一九七九年台美斷交後，台美領導人再無直接溝通。二〇一六年川普以總統當選人身分與前總統蔡英文通話，引發中國不滿。

美國智庫「外交關係協會」亞洲研究員石可為向紐時指出，北京把台海緊張源頭歸咎台灣，以及與實情不符的台灣推動獨立視為需要管控的風險。川普會後對台灣的論述，顯示出習近平對台海局勢的說明產生影響。

中國外交部長王毅十五日向媒體說明川習會情況，強調在會晤中「感受到美方了解中方立場，重視中方的關切，和國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立」。

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