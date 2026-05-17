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    首頁 > 生活

    盧秀燕說好市多全球業績最好在台中 業者回應了

    2026/05/17 06:29 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕說，好市多全球分店第1名營業額在台中（圖）。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕說，好市多全球分店第1名營業額在台中（圖）。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕接待海地大使潘恩（H.E. Roudy Stanley Penn）時，曾說好市多在全世界有900多分店，第1名營業額在台中（南屯），副市長黃國榮在旁說，第2名也在台中（北屯），引發「中部人很會買」議論，美式賣場台灣好市多（Costco）並未公布營收排名，僅強調，持續透過強大全球採購規模，致力將規模經濟效益回饋給會員。

    海地共和國駐我國大使潘恩12日到訪中市府，盧秀燕招待潘恩喝珍奶，言談中提及好市多全世界業績最好都在台中，由於好市多大中華區總監曾拜訪黃國榮，黃國榮在旁陪同說，第2名也在台中，本報向業者求證，好市多依慣例不證實營收排名，強調對於會員支持，會持續透過強大全球採購規模，將規模經濟效益回饋給會員。

    好市多全球業績「店王」爭議，從3年前（2023年）起陸續引發討論，好市多大中華區土地開發部總監黃美綺在今年2月，曾拜訪中市府，當時提及以台中的人口增長潛力，「開到6家分店都沒有問題」，間接證實中台灣包含周遭彰化及南投縣市，消費力驚人。

    北台中店於2020開幕6年來，業績持續攀升，旅居加拿大民眾Vita說，先生每天在北美好市多排名，都會看到「Taiwan」（台灣）最厲害的是每天都看到，業者強調，讓會員以更具競爭力價格購得優質商品。

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