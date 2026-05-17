傳美以重新攻伊 最快本週行動

美國總統川普一回到白宮，就要面臨是否對伊朗重啟戰端的決定。（歐新社）

紐約時報十五日報導，美國總統川普的幕僚已就一旦川普決定以武力打破目前陷入僵局的美伊談判擬定計畫，就等結束訪中行的川普就此做出定奪。在此同時，中東官員透露，美國與以色列最快可能會在下週重新攻擊伊朗。

川普助理透露，川普尚未決定下一步。至於中東衝突相關國家的官員則一直力促美伊達成妥協方案，好讓伊朗重啟荷姆茲海峽，同時又能讓川普宣稱勝利，以及試圖讓心存質疑的美國選民相信美國在中東打勝仗。

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川普在訪中前夕就放話，伊朗若不與美國達成協議就等著被美國炸爛；十五日，川普在返美的空軍一號上向記者重申，伊朗的最新版和平方案令人無法接受。「我看了，我要是連第一個句子都不喜歡，我就丟開（不看了）」。

川普表示，訪中時曾與 習近平論及伊朗，但他並未要求習近平施壓德黑蘭當局。

同樣在十五日，伊朗外長阿拉奇直指美伊談判的最大障礙，在於缺乏互信；矛盾訊息讓德黑蘭方面質疑美方的真實意圖與認真程度，但若華府準備好與伊朗達成「公平且平衡的協議」，談判就能繼續。

美以備戰 停火以來規模最大

紐時指出，美國國防部也正在為可能在未來數日重啟對伊朗的軍事行動做準備；在此同時，兩名不具名的中東官員在論及軍事行動時說，美國和以色列正在進行自四月初停火生效以來的最大規模密集備戰，最快可能於下週重啟對伊朗的攻擊。

美國官員說，川普若決定重新對伊朗進行軍事打擊，選項包括更猛烈地轟炸伊朗軍事與基礎設施目標，以及派出地面特種作戰部隊去尋找深埋地下的伊朗核子材料，其中後者可能會發生美軍在地面上與伊軍交戰的情況，導致美軍人員傷亡風險大增。

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