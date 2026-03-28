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    首頁 > 國際

    部署戰斧 日神盾艦具遠距打擊力

    2026/03/28 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導
    日本海上自衛隊神盾艦「鳥海號」已取得發射美國製巡弋飛彈「戰斧」的能力。圖為舷號176的鳥海號在日本九州島佐世保海軍基地航行的檔案照。（美聯社）

    日本海上自衛隊神盾艦「鳥海號」已取得發射美國製巡弋飛彈「戰斧」的能力。圖為舷號176的鳥海號在日本九州島佐世保海軍基地航行的檔案照。（美聯社）

    日本防衛省廿七日宣布，海上自衛隊神盾艦「鳥海號」已取得發射美國製巡弋飛彈「戰斧」的能力。防衛相小泉進次郎表示，這將有助於日本早期實現強化嚇阻力與應對能力，對於降低日本遭到武力攻擊的可能性，具有重大意義。

    在陸上自衛隊預定於三月底在九州熊本健軍駐屯地部署長程飛彈後，鳥海號也將成為海自首艘具備「防區外」防衛能力的神盾艦，象徵日本自衛隊正式跨入具備遠距離打擊能力的新階段。

    日本為強化「反擊能力」（敵基地攻擊能力），正積極提升可從敵方射程外打擊目標的防區外戰力。政府早在二〇二三年決定向美方採購最多四百枚戰斧飛彈，並規劃部署於海上自衛隊現有的八艘神盾艦上，首批飛彈已於本月提前交付。戰斧飛彈射程約一六〇〇公里以上，涵蓋北韓、中國及俄羅斯的廣大範圍，成為日本反擊能力的核心武器之一。

    為部署戰斧飛彈，海上自衛隊自去年起將鳥海號派往美國，在美軍支援下進行系統改裝與人員訓練，包括發射所需軟體的整合與操作訓練。美國加州聖地牙哥海軍基地廿六日舉行改裝完成的紀念儀式。海自水上艦隊司令伍賀祥裕在會中宣示，鳥海號已取得反擊能力，並強調在安全保障環境日益嚴峻的情勢下，這項能力對於強化日美同盟整體嚇阻力以及應對能力「極為重要」。

    8月在加州外海實彈試射

    鳥海號將於今年八月前在加州外海進行實彈試射，這將是日本護衛艦首次發射戰斧飛彈。完成測試並確認乘員操作熟練度後，預計九月中旬返回母港長崎縣佐世保基地，正式投入任務。

    防衛省並表示，未來將持續推進其他神盾艦的改裝作業，預計二〇二六年度內「霧島號」等艦也將具備發射能力，逐步完成全數八艘神盾艦的戰斧部署。

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