川普二度延後攻擊 伊朗否認求情

美國總統川普26日在白宮主持內閣會議，二度宣布延後攻擊伊朗能源設施，將暫停攻擊計畫10天至4月6日。（彭博）

稱德黑蘭釋善意 暫停攻擊延至4/6

美國總統川普廿六日二度宣布延後要求伊朗開放荷姆茲海峽否則將攻擊伊朗能源設施的威脅，理由是美伊談判已有所進展，因此暫停攻擊計畫十天至四月六日；同日，川普透露德黑蘭當局對華府「送禮」表達善意，放行十艘油輪通過目前被伊朗封鎖的荷姆茲海峽。在此同時，伊朗官媒與官員堅稱並不接受華府提出的十五點停火方案，並稱川普二延最後通牒並非出於伊方要求。

川普在社群媒體上發文說，應「伊朗政府要求，我將暫停派美軍摧毀伊朗能源工廠的計畫十天，至美東時間四月六日晚間八時（台灣時間四月七日早上八時）」。川普還說，美伊談判仍在進行中，儘管假新聞媒體做出相反的錯誤報導，但談判進展非常順利。

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10艘油輪通過荷姆茲海峽

這是川普第二度以談判有所進展宣布延後攻打伊朗能源設施的時間。川普起初要求伊朗在四十八小時內全面開放荷姆茲海峽，否則就要打伊朗的發電廠；該最後通牒原定在格林威治時間廿三日廿三時四十四分（台灣時間廿四日早上七時四十四分）截止，但川普在到期之前宣布延後五天，即美東時間廿七日到期，結果川普又在到期前的廿六日宣布暫停攻擊十天。

儘管川普在發文中強調談判順利以及批評假新聞媒體亂報，華爾街日報在川普宣布暫停攻擊後引述美伊和談調停人的話說，伊朗官員告訴調停人，他們並沒有要求美國暫停攻擊能源設施，以及他們雖然對談判感興趣，但德黑蘭高層尚未就美國所提的十五點終戰計畫作出最終回應。

此外，川普還在廿六日的內閣會議首度透露，他在戰事未歇之際相信伊朗願意與美國談判以達成和平協議的原因，就是伊朗允許十艘油輪通過遭封鎖的荷姆茲海峽。川普說，伊朗先允許八艘油輪通過示好，後又允許兩艘通過藉此致歉，合計共放行十艘油輪通過荷姆茲海峽，就是他廿四日所說的伊朗「送禮」給華府。川普說：「好吧，我想我們找到對的人打交道了」。白宮拒絕提供上述油輪的細節，川普則未詳述美國正與哪些「對的人」對話。

科威特中資港口設施遇襲

與此同時，伊朗持續向鄰國發射飛彈及無人機。科威特表示，科威特市的舒瓦赫港及北方正在興建中的穆巴拉克．卡比爾港設施均遭受損壞。後者為中國「一帶一路」倡議的一部分，這是戰爭爆發後首次有中資參與的波斯灣建設項目遭攻擊。

此外，根據華盛頓郵報廿七日獨家報導，開戰四週以來，美軍已發射超過八百五十枚戰斧巡弋飛彈。由於智庫評估開戰前美軍戰斧飛彈庫存僅約三千枚出頭，若持續高強度使用，將嚴重排擠西太平洋防衛需求，且產能難以即時補充。

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