美擬增兵一萬 伊嗆百萬部隊備戰

伊朗首都德黑蘭一處住宅區在27日遭遇攻擊。（路透）

美國資深國防官員向網路新聞媒體Axios透露，白宮與五角大廈正積極評估向中東地區增派至少一萬名戰鬥部隊的計畫，預計最快下週做出最終決定。這項消息由華爾街日報率先披露。伊朗官媒則宣稱已動員超過一百萬地面部隊，要讓伊朗領土變成美國人地獄。

傳增派步兵及裝甲部隊

據報導，這批新增部隊可能包含步兵單位及裝甲部隊，攜帶車輛與重型裝備，預料將部署在對伊朗作戰半徑範圍內，但未必直接進入伊朗領土，且部署在能對伊朗重要石油出口樞紐哈格島發動打擊距離內位置的可能性不低。川普總統已多次表示不論有無盟國協助，他都要重新打通荷姆茲海峽。

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加上中東駐軍 兵力達5萬

目前已有約七千名美軍進駐中東，包括五千名陸戰隊員及約兩千名第八十二空降師官兵。此外，兩支海軍陸戰隊遠征支隊正相繼抵達。加上計畫中的萬人增援，美軍在該地區的地面作戰部隊總數將達到一萬七千至兩萬人。若將駐紮於波斯灣阿拉伯聯合大公國等國的兵力一併計算，總人數可能高達五萬。

面對美軍步步進逼，伊朗官媒塔斯尼姆通訊社廿六日報導，伊朗已動員超過一百萬人備戰，「誓言要將我國領土變成美國人的歷史性地獄」。該報導引述軍事消息來源稱，除了百萬兵力之外，巴斯杰民兵、伊斯蘭革命衛隊及正規軍的徵兵中心，近日也湧入大量伊朗年輕人要求申請入伍。

在美伊地面作戰中，美軍未必擁有太多優勢，畢竟伊朗軍隊熟悉地形，加上歷經多年區域衝突洗禮，累積豐富的實戰經驗。此外，儘管經過多輪交火，伊朗的飛彈與無人機打擊能力似乎仍未耗盡。

傳阿聯將加入海上國際部隊護航

在另一方面，面對伊朗威脅荷姆茲海峽航運，英國金融時報廿七日引述知情人士報導，阿拉伯聯合大公國正設法推動數十國組成「荷姆茲安全部隊」，並告知西方盟國，阿聯將加入這支多國海上部隊，為船隻通行護航，防範伊朗的攻擊。此外，阿聯也正和巴林合作研擬一項聯合國安全理事會決議草案，授權未來任何的特遣隊採取「一切必要手段」，確保荷姆茲海峽商業航運安全。但是此議案可能遭俄羅斯和中國反對。

在伊朗戰爭中，阿聯遭受的伊朗攻擊次數，遠高於除以色列外的區域其他國家，這些攻擊使阿聯對伊朗態度轉趨強硬。

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