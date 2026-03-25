「史詩怒火」行動日誌 DAY 2 5

以色列特拉維夫北部的高級住宅區24日遭伊朗飛彈攻擊，一棟3層樓老舊建築外牆被炸開，瓦礫散落街頭，至少4人受傷。據信伊朗發射的是攜帶3到4枚彈頭的集束彈藥飛彈，每顆彈頭攜帶約100公斤的炸藥。伊朗則指控以色列及美國攻擊其天然氣設施。（路透）

截至3/24

◎以色列媒體報導，美國將4月9日設為與伊朗的終戰日，伊朗外交部長阿拉奇已秘密通知美國特使魏科夫，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼已同意與美方談判，以達成協議。

◎巴基斯坦官員透露，美國副總統范斯、魏科夫與美國總統川普的女婿庫希納，預計本週在巴國首都與伊朗官員會面。

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◎伊朗任命前革命衛隊指揮官左加德為最高國家安全委員會（SNSC）秘書，接替日前在空襲中喪生的拉里賈尼。

◎在美國總統川普撤回攻擊電力基礎設施威脅的數小時後，伊朗指控，以色列與美國鎖定2座天然氣設施與1條管線發動攻擊。

以色列國防部長卡茲表示，隨著軍方加緊打擊真主黨，以軍將控制至利塔尼河的黎巴嫩南部國土做為「安全區」，此為以色列首度明確表示，有意奪取這塊佔黎巴嫩領土近10分之1的土地。

◎伊朗疑似發射彈道飛彈攻擊伊拉克北部庫德斯坦自治區，造成「敢死隊」6名戰士喪生。

◎英國首相施凱爾表示，英國正向波斯灣地區部署短程防空系統，以因應伊朗的飛彈攻擊；英國在東地中海部署防空驅逐艦「龍號」，以強化在中東地區的自我和集體防衛。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

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