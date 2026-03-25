預計邊打邊談三週 美設定4月9日結束戰爭／巴國斡旋 美伊本週末會談

巴基斯坦官員透露，在美國總統川普與巴國陸軍參謀長通話後，美國副總統范斯、川普特使魏科 夫、川普女婿庫希納等人，預計本週在巴國首都與伊朗官員會面。（法新社）

以色列的新消息報（Yedioth Ahronoth）旗下的數位新聞網站媒體「ynet」廿三日報導，一名以國官員透露，美國決定在四月九日結束對伊朗的戰爭，留下約三週時間「邊打邊談」。多家英美媒體報導，預計華盛頓與德黑蘭有可能本週末在巴基斯坦談判。

根據美聯社報導，巴基斯坦官員及另外兩國相關人士透露，巴國已主動提議主辦美伊外交談判。三名巴基斯坦官員、一名埃及官員及一名波斯灣外交官表示，美方已「原則上」同意參與在巴基斯坦舉行的會談，調停人士仍在說服伊朗方面接受。

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英國衛報報導，消息人士透露，若美伊談判成行，美國副總統范斯可能代表參加。華爾街日報指近期密集外交活動已催生本週稍晚在巴基斯坦或土耳其舉行美伊高層會面的初步規劃。美方可能由特使魏科夫與川普女婿庫希納代表出席，副總統范斯亦可能與會。伊朗方面則可能由外交部長阿拉奇出席，德黑蘭當局已表明不願重蹈此前與魏科夫談判失敗的覆轍。

美國新聞網站Politico報導，川普政府評估由六十四歲的伊朗國會議長卡利巴夫作為潛在交涉對象，甚至德黑蘭未來領袖的可能性。

傳美以國會議長卡利巴夫為交涉對象 本人否認

伊朗官員沒有承認川普政府聲稱與德黑蘭談判的消息。伊朗外交部發言人僅證實，伊朗近日確實收到「若干友好國家」轉達的美國談判請求，以終結戰事，伊朗方面已給予適當回應。卡利巴夫則在社群媒體發文否認，「沒有與美國進行協商，這條假新聞是用來操弄金融及石油市場，藉此逃避美國和以色列陷入的泥沼」。

據了解，伊朗方面開出的停戰條件包括：要求美以承諾未來不再發動攻擊，並就戰爭期間造成的損害進行賠償。美國的立場則維持戰前訴求，要求伊朗拆除核設施、暫停彈道飛彈計畫，並停止支持武裝代理人組織。

美聯社引述紐約安全研究智庫「蘇凡中心」分析，川普提出的暫緩五天攻擊期限，與美軍陸戰隊預計廿七日抵達中東的時間相近，川普可能以協商做為掩護，等待軍力部署完成，為奪取伊朗石油命脈哈格島做好戰鬥準備；但「川普也可能正在積極尋求脫身之道」。以國官員向ynet表示，若按華府設想的終戰規劃，川普可在四月廿一日以色列獨立紀念日前往訪問並領取「以色列獎」。

根據以色列軍方資訊，伊朗境內約三三〇座飛彈發射器已失效，當中約有半數遭到摧毀，其餘遭埋、困在隧道或地下設施而無法運作。除了伊朗，以色列部隊也持續打擊黎巴嫩激進組織真主黨，該組織位於首都貝魯特南部郊區的主要據點已被棄守。根據官方統計，伊朗死亡人數已逾一千五百人，黎巴嫩逾一千人喪生、逾百萬人流離失所。以色列有十五人死於伊朗攻擊，至少十三名美軍也在戰火中喪生。

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