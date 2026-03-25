閃擊控制伊朗石油命脈／美推演3千精兵空降奪哈格島

五角大廈官員透露，美軍高層正評估調派陸軍第82空降師的立即反應旅，支援陸戰隊奪取伊朗哈格島的軍事行動。（法新社檔案照）

紐約時報廿三日引述美國國防部官員說法，五角大廈高階官員正在評估以陸軍第八十二空降師為主體的軍事行動，目標為奪取伊朗石油經濟命脈「哈格島」（Kharg Island）控制權。

空降版本的奪島計畫安排由第八十二空降師的「快速反應部隊」執行，約三千名空降官兵能在十八小時內部署到全球任何地點。另一項考量中的奪島方案，是由正部署中東的第卅一陸戰隊遠征支隊二五〇〇名兵力，對哈格島發動攻擊。官員提到，五角大廈和美國中央司令部尚未下達任何命令。

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數名前美軍指揮官向紐時分析，有鑒於哈格島的機場在兩週前的美軍空襲中損壞，較可能由陸戰隊打頭陣，待戰鬥工兵迅速修復機場及其他基礎設施後。空軍的C-130運輸機便能開始運輸軍備、補給和部隊。此計畫中，八十二空降師可能扮演強化陸戰隊戰力的角色。

陸戰隊打頭陣 空降師接手

若以空降師為主力，優點為傘兵能夠在夜間空降，但也無法攜帶能夠防禦伊朗軍隊反擊的重型裝甲車等大型設備。由於陸戰隊缺乏八十二空降師具備的續航力和持久力，因此在對哈格島的先頭攻擊後可能由空降師接手。

八十二空降師近年執行過的立即性部署，包括美國駐巴格達使館遭到攻擊後於二〇二〇年一月前往中東，二〇二一年八月赴阿富汗執行撤離，以及二〇二二年到歐洲東部協助在烏克蘭的行動。

即便川普廿三日突然宣布正與德黑蘭當局對話，同步下令美軍暫停攻擊伊朗電力設施五天，雙方打擊行動並未因此停歇。

以軍廿四日宣布，派遣戰鬥機對德黑蘭中心發動大規模空襲，鎖定包括與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關設施及伊朗情報部門等關鍵指揮鏈，以及彈道飛彈庫及發射場等額外五十個目標。伊朗法斯通訊社報導，美國與以色列攻擊、損毀中部城市伊斯法罕一座天然氣設施和一棟行政大樓，向南部城市霍拉姆沙赫爾電廠供應天然氣的管線也受損。

伊朗夜間發射飛彈及無人機攻擊以色列城市伊拉特、迪莫納、首都特拉維夫，以及位於中東地區的美軍基地，沙烏地阿拉伯、科威特和巴林等周邊國家也受到影響。在特拉維夫，一枚搭載約一百公斤彈頭的飛彈突破以色列防禦系統，直接擊中市中心的一條街道，附近一棟三層樓建築部份損毀，有四人受輕傷。

彭博報導，不滿伊朗持續攻擊的波斯灣鄰國立場愈發強硬。沙國告知華盛頓，準備在德黑蘭鎖定該國發電、水利設施情況下打擊伊朗。

據美國新聞網站Semafor引述官員報導，川普的五天暫停攻擊指示僅限伊朗發電廠和能源設施。軍事設施、海軍、彈道飛彈和國防工業基地不在此限，打擊伊朗軍事目標的「史詩怒火」行動會持續進行。

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