伊朗新領袖穆吉塔巴 遭看衰「過渡性人物」

（路透）

延續對內壓迫 對外反抗策略

已故伊朗最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）獲任命為最高領袖，基於其保守派立場以及與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的緊密關係，華爾街日報指出，推選穆吉塔巴的決定，展現德黑蘭在對美國與以色列的戰爭中不願屈服的態度。但也有專家認為，穆吉塔巴很可能只是一個「過渡性人物」。

報導指出，儘管任命並公布新最高領袖存在風險，但向全世界和伊朗人民傳達神權政府仍處於運作狀態的訊息，仍有其重要性。五十六歲的穆吉塔巴預料會對西方採取對峙立場，在溫和派和改革派長期遭邊緣化的情況下，鞏固強硬派對國家的掌控權。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，穆吉塔巴上位，顯示德黑蘭將延續「對內壓迫、對外反抗」的長年策略。

請繼續往下閱讀...

穆吉塔巴鮮少受到公眾關注，對外展現的政治觀點尚不明朗，但他與革命衛隊關係密切，則是眾所皆知。一名親近德黑蘭的區域官員向路透表示，穆吉塔巴將面對來自不滿群眾及衝突持續升高的內外壓力夾擊，但他可望迅速鞏固權力，料將擴大革命衛隊權力，對內控制將更為嚴苛，全面壓制異議者，「穆吉塔巴將別無選擇，只能以鐵腕治理」，「既使戰爭落幕，對內也會有嚴厲的壓迫」。

最高領袖走向世襲 伊朗自打臉

穆吉塔巴接班也格外引發議論，因為這是伊朗最高領袖首次世襲轉移。一九七九年推翻巴勒維王朝、創立伊斯蘭共和國的神權統治者拒斥世襲制度，首任最高領袖何梅尼與哈米尼皆視世襲制不符伊斯蘭義理。華府智庫「中東研究所」（MEI）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，在採取大規模和高風險的軍事行動並擊殺哈米尼後，換來結果只是讓其子克紹箕裘，對華府而言堪稱顏面盡失。

然而，在內外交困的局勢下，部分分析人士認為，穆吉塔巴目前的首要任務恐非治理國家，而是「求生」，甚至可能只是個過渡性人物。卡內基國際和平基金會（CEIP）高級研究員薩德加波（Karim Sadjadpour）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，穆吉塔巴承擔一個幾乎不可能的任務，即同時與全球超級強權美國、中東軍事霸主以色列，以及本國社會處於戰爭狀態，「他到底要怎麼治理國家？」因此，穆吉塔巴「頂多…只是伊朗的過渡性人物」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法