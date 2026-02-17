日擬修外交方針 強化印太供應鏈安全保障

日本內閣官房長官木原稔強調，FOIP的自由、法治、多元、包容與開放等核心原則不變，但因國際情勢與周邊安全環境顯著惡化，日本必須擴大戰略涵蓋範圍，以應對新挑戰，包括經濟安全與新興技術競爭。（路透檔案照）

王毅批首相高市「台灣有事」言論 日外務省反駁、提出抗議

日本內閣官房長官木原稔十六日宣布，日本政府將探討修改前首相安倍晉三在十年前提出的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）外交方針，以因應時代變化，強化印太供應鏈與安全保障。此前，日本外務省十五日回應中國外長王毅批評首相高市早苗「台灣有事」言論，反駁其說法並提出外交抗議。

今年適逢安倍提出FOIP十週年，該方針旨在構建基於規則的國際秩序。共同社報導，首相高市早苗預計在廿日施政方針演說中提及推動FOIP進化的必要性。讀賣新聞指出，高市政府的新外交方針將以更新FOIP戰略為主，雖避免點名特定國家，但會納入北京近年擴張經濟與軍事影響力的考量。

木原強調，FOIP的自由、法治、多元、包容與開放等核心原則不變，但因國際情勢與周邊安全環境顯著惡化，日本必須擴大戰略涵蓋範圍，以應對新挑戰，包括經濟安全與新興技術競爭。

共同社指出，考慮到中國軍事與經濟威迫及出口管制，修訂後方針將把與盟國及志同道合國家在經濟安全保障領域合作列為核心。

強化經濟抗衡川普保護主義

讀賣新聞披露，新方針將包括三大方向：強化經濟基礎、促進成長、深化國防合作。在經濟方面，措施包括推動關鍵礦物供應鏈多元化、與志同道合國家合作經濟安保、聯合開發人工智慧（AI）、支持「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以抗衡美國川普政府的保護主義。

在國防方面，將以日美同盟為核心，加強與菲律賓等東協國家安全合作，擴大防衛裝備出口，並透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，向共享價值觀的國家無償提供裝備。

另一方面，王毅十四日在德國「慕尼黑安全會議」上再批高市「台灣有事」言論，稱此為「直接侵犯中國領土主權」，並指控日本仍存殖民野心，軍國主義幽靈徘徊。日本時間十五日深夜，日本外務省在未點名王毅的情況下，回應「中方的不當言論」，指稱茂木已在慕安會的另一個會議中就「中國與會者」的發言明確闡述立場，以及透過外交管道對中方表達「嚴厲照會」；發文中稱王毅的發言不符事實與且毫無根據。

外務省聲明稱，日本加強防衛力是因應嚴峻安全環境，並非針對特定國家，仍期望透過對話和平解決台灣問題。最後強調日中溝通重要性，日方始終願意與中國對話。

