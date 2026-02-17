以色列批准西岸土地登記 巴勒斯坦抨擊：實質併吞

一名巴勒斯坦男子十五日行經猶太屯墾區居民在約旦河西岸北部地區所設置的以色列國旗圍欄。以色列過去一週針對其所佔領的約旦河西岸實施土地登記等新措施，預計將加速該地區的併吞進程。（法新社）

以色列內閣十五日通過重大決議，將重新啟動自一九六七年以來首次在約旦河西岸進行的土地登記程序，並同步簡化猶太屯墾區居民購買當地土地的流程。此舉引發巴勒斯坦自治政府強烈譴責，抨擊這是以色列「實質上併吞佔領領土」，並呼籲國際社會介入阻止。

籲國際社會阻止

據以色列公共廣播電台報導，這項措施主要適用於西岸「C區」，該區域佔西岸總面積約六成，目前完全由以色列掌控。以色列內閣聲稱這是針對巴勒斯坦自治政府推動「非法土地登記」所採取的必要回應。以色列外交部表示，此舉旨在「透明且徹底釐清土地權利，以解決法律爭議」。

極右翼財政部長史莫崔赫宣稱：「我們正持續推動屯墾革命，強化對所有國土的掌控。」國防部長卡茲則強調，土地登記是「關鍵的安全措施」。這已是短短一週內以色列第二波強化西岸控制的舉措。

然而，巴勒斯坦自治政府嚴厲批評此舉「等同於展開併吞計畫」，意圖透過非法屯墾活動永久鞏固對西岸的占領。以色列國內的反屯墾監督組織「即刻和平」（Peace Now）更警告，這波土地登記恐導致高達半數西岸巴勒斯坦人遭剝奪土地權利，與「超大型土地掠奪」無異。

埃及、約旦與卡達等阿拉伯國家也紛紛譴責。埃及政府稱此為「危險升級」，企圖鞏固佔領的領土；卡達外長則譴責以色列試圖將西岸土地轉為所謂「國家財產」，嚴重侵害巴人的合法權利。

目前西岸除已被以色列單方面併吞的東耶路撒冷，仍有逾五十萬名以色列屯墾區居民居住於國際法認定為「非法」的屯墾區與前哨站，而當地巴人約三百萬。西岸被視為未來巴勒斯坦國的核心領土，但以色列總理納坦雅胡多次強調，任何巴勒斯坦建國方案都將構成對以色列的「安全威脅」。

