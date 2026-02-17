為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    習近平以毛澤東為師 肅清軍方力求忠誠

    2026/02/17 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    紐時指出，集權程度堪稱自毛澤東以來僅見的習近平，冷血無情到前所未見。（美聯社檔案照）

    紐約時報十六日的分析文章指出，中國國家主席習近平以毛澤東為師，打著肅貪旗號對軍方與整個中共黨內機構進行整肅清洗，手段上或許不如毛澤東當年的延安思想整肅班血腥，然其目的皆是為樹立個人絕對權威與肅清異己，講求絕對忠誠，力求避免陷入如前國家主席胡錦濤被軍方制肘的窘境。

    文中指出，習近平重拾毛澤東時代的肅清策略，顯示控制軍方需要不斷清洗；他在今年初的新年談話中提及「繼續回答好延安『窯洞之問』」彷彿是一種暗示，三週後就傳出中央軍委副主席張又俠因貪腐下台。分析家認為，與其等到二〇二七年低調安排張又俠退休，習近平選擇公開切割，迅速撤換軍隊最有權勢人物，被認為是展現實力的象徵。

    窯洞之問是毛澤東在延安與人討論肇因於貪腐怠惰的中國歷史興衰，後被習近平當作反貪腐利器，強調要靠人民監督與自我革命；在此同時，延安也是毛在中共建政前搞「整風」政治運動、肅清異己並確立個人在黨內的領導地位之地。

    視訊向軍方拜年談反貪腐

    官媒拿來對比延安整風

    紐時說，一如老毛，集權程度堪稱自毛澤東以來僅見的習近平，冷血無情到前所未見。過去三年來，中國最高軍事領導機關中共中央軍委會的七名委員中，已被清洗到只剩主席習近平本人與據信負責監督習近平清洗行動的另一名副主席張升民。

    本月十日，習在北京八一大樓以視訊向軍方拜年時坦言，「過去一年很不尋常、很不平凡…在反貪腐鬥爭中經受革命性鍛鍊」，並大讚解放軍「堅定聽黨話、跟黨走…是完全過得硬、信得過」。論及此事的官媒忙不迭將之與當年的延安整風相提並論，暗示張又俠案核心就是習要控制解放軍；解放軍報九日的評論文直言「強軍首先要在政治上強」，以及「腐敗力量尚未徹底清除」，則暗示未來可能還會有大清洗。

    地緣政治風險顧問公司Garnaut Global創辦人加諾（John Garnaut）指出，官方措辭顯示習近平正借鑑毛澤東與史達林時期的政治整肅模式。美國學者唐志學（Joseph Torigian）則表示，延安整風被習視為中共「最重要的政治資產之一」，「他想重拾歷史經驗與運用那些方法」。

