澳未允協防台海 美不想賣核潛艦

美國國會研究處上月發布的報告反對向澳洲出售核動力潛艦，理由之一是澳洲拒絕承諾在美國和中國因台灣問題爆發衝突時支持美國。圖為美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（左）、澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（中），和英國國防大臣希利（右），去年12月在五角大廈舉行「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）部長會議。（美聯社檔案照）

美國會報告 評估自己留用

英國衛報四日報導，儘管美國已承諾並批准對澳洲出售核子動力潛艦，但一份新的美國國會報告卻直接論及不對澳洲出售任何核潛艦與提出其他選項，而其主張不履約的原因，在於澳洲不願承諾會在台海爆發衝突時，支持可能會部署核潛艦以因應兩岸危機的美國。

讓澳將資源投入其他軍事分工

根據美英澳三國在二〇二一年九月簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議，英美將協助澳洲取得核動力潛艦；此事一度引發外交齟齬，因為澳洲為此取消早與法國談妥的柴電潛艦合約，令巴黎當局大為不滿。美國戰爭部（國防部）去年底表示，已批准AUKUS安全協議，澳洲將在十五年內採購至少三艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，首艦預計二〇三二年交付。而今國會報告顯示，AUKUS安全協議恐再生波瀾，原因還與台海危機有關。

請繼續往下閱讀...

衛報指出，美國國會的政策研究單位「美國國會研究處」（CRS）上月廿六日發布報告，就美國根據AUKUS安全協議對澳洲出售核潛艦提出「軍事分工」的替代方案，即美國不會對澳洲出售任何維吉尼亞級核動力潛艦、這些核潛艦將仍由美國海軍指揮，但會與美英攻擊潛艦一同在澳洲服役。

顧慮中國駭客滲透澳洲

反對美國對澳洲出售核潛艦的理由之一，是澳洲拒絕承諾在與台海爆發衝突時支持美國。台海一旦爆發衝突，美國指揮的潛艦可能會被部署其中。國會報告引用澳洲國防部長馬勒斯與澳洲海軍司令皆不願承諾會台海衝突時支援美國，直言對澳洲出售三到五艘維吉尼亞級核動力潛艦，形同讓美國少了三到五艘原本可用於美中危機或衝突的核潛艦，「這恐會削弱而非加強（美國在）美中危機或衝突中的威懾與作戰能力。」

報告中還提及對澳洲出售核潛艦的網路安全顧慮，指稱中國駭客正積極滲透澳洲政府與國防承包商系統，分享敏感的核潛艦技術將擴大「攻擊面」，增加中俄等國竊取機密的機會。此外，澳洲身為「禁核擴散條約」締約國，其潛艦依條約只能搭載傳統武器，意味美方無法未來為這些潛艦配備核子巡弋飛彈，進一步限制戰略價值。

美國本土造艦能力不足

至於另一個不出售核潛艦的理由，則是美國本土造艦能力不足，難以同時供應澳洲需求。

報告也提到，若取消出售核潛艦，澳洲可以把原本要購艦的數百億美元經費拿來投資其他國防能力，甚至是作為支援美國任務的從屬戰力。澳洲可轉投資於其他先進防禦能力，例如長程反艦飛彈、無人機與滯空彈藥、B-21長程轟炸機、本土防空與反彈道飛彈系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法