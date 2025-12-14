艾普斯坦案新曝光照 名人同框多女 包含川普

民主黨前總統柯林頓與艾普斯坦的合照。（法新社）

為促使美國司法部依國會上月通過之法案，盡速公布已故性犯罪富豪艾普斯坦案中非機密檔案，國會民主黨人十二日公開十九張艾普斯坦遺留照片，其中三張出現川普身影。川普在白宮回應稱「沒什麼大不了」，強調「每個人都認識這個人」，並指艾普斯坦過去在佛州棕櫚灘與眾多人士合影，自己早已於其認罪前斷絕往來。

眾院監督委員會民主黨人正審查艾普斯坦留下的九．五萬多張照片。最新公布三張有川普身影的照片中：第一張黑白照為川普居中面帶微笑，兩側有數名臉部被塗黑以免身分曝光的女性；第二張是側面照，川普站在艾普斯坦旁一起望向一名金髮女子；第三張略為模糊，顯示紅領帶鬆垮垮掛在胸口的川普與一名臉部被塗黑的女性並肩而坐。暫不清楚拍攝時間與地點。

請繼續往下閱讀...

包括民主黨籍前總統柯林頓、前川普幕僚巴農、微軟創辦人蓋茲，名導伍迪．艾倫以及前財政部長桑默斯，也出現在最新照片中。此外還有情趣用品以及一個印有川普大頭照的保險套，上面以全大寫字母寫有「我超巨大！」的字樣。

白宮發言人傑克森批評媒體不該淪為民主黨傳聲筒，強調川普政府對艾普斯坦受害者的照顧，遠勝於民主黨人。

川普曾在競選時靠宣揚艾案陰謀論攻擊民主黨來催票，但上台後卻遲未兌現公布艾案檔案的承諾，導致鐵粉MAGA陣營內部分裂；儘管國會日前通過法案強制司法部在卅天內公佈艾案檔案，十九日就是最後期限，但司法部迄今仍遲無動作。

美國國會民主黨人十二日公布的照片中，三張有川普總統入鏡，包括居中微笑的川普被多名女子簇擁。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法