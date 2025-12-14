中菲南海衝突再起 菲國控中國海警 攻擊20艘漁船

菲律賓海岸防衛隊13日發布的影像截圖顯示，中國海警船在南海仙賓暗沙附近對一艘菲律賓漁船發射水砲。（法新社）

中國與菲律賓再爆南海衝突。馬尼拉指控，中國兩艘海警船與數艘民兵船十二日在爭議水域仙賓暗沙（菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁），阻擋約廿艘菲國漁船並發射強力水砲，造成三人受傷、兩船毀損。不僅如此，中方海警人員更乘橡膠艇切斷數艘菲漁船錨繩，使船隻與船員在強流高浪中陷入險境。

3人傷、2船毀 菲海防譴責中方

菲海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉指出，當局派遣兩艘海防隊船隻協助漁民離開，卻同樣遭遇中國海警船的危險阻擋，其中一艘一度迫近到約卅二公尺，譴責中方「鎖定平民漁民，置其生命於險地」。菲海防隊強調，儘管中方「缺乏專業且非法干預」，菲方仍成功提供傷者醫療與物資，呼籲中方遵守國際準則，優先保障人命安全。

請繼續往下閱讀...

菲船錨繩遭切斷 中方稱不理警告

中國海警局發言人劉德軍反控，菲國漁船不顧勸阻和警告，「執意在仙賓礁海域滋事挑釁，依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施」。對此，塔瑞耶拉稱中方回應等同「承認做出邪惡錯誤之舉」。

中國主張幾乎整片南海海域主權，包括位於菲國專屬經濟區，巴拉望省以西一五〇公里的仙賓暗沙。此一主張在二〇一六年遭國際仲裁法庭裁決無效，但中國不接受。

新任中國駐菲大使井泉十一日才向菲國總統小馬可仕遞交到任國書，承諾妥善處理雙方歧見。小馬可仕回應，中國是菲律賓最重要的朋友和夥伴之一，歧見應是「例外而非常態」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法