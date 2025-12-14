開往伊朗 中國貨輪在印度洋被美攔截

美方十日在委內瑞拉海岸附近扣押一艘曾將委國石油運往伊朗、受到制裁的油輪，圖為全幅武裝的美國海岸防衛隊人員乘直升機降落在油輪上。（路透）

美媒披露特戰隊登船銷毀軍事物資才放行

美國華爾街日報十二日獨家披露，美國特種作戰部隊上月罕見在印度洋攔截一艘從中國駛往伊朗的貨輪，沒收並銷毀船上的軍民兩用物資，以阻止伊朗重建軍武。此舉除了凸顯北京當局愈發肆無忌憚協助德黑蘭重新武裝外，也彰顯美國政府傾向在海上採取強硬手段，以因應敵對勢力。

阻伊朗重建軍武 美方追蹤已久

美國官員及知情人士透露，美方一直在追蹤這批貨物，其中包含可能用於伊朗傳統武器的軍民兩用零件，預料將運往專為伊朗飛彈計畫採購零件的伊朗公司。美國特種作戰小組和美軍部隊人員在斯里蘭卡海岸數百公里外攔截這艘貨輪，登船並銷毀貨物後才放行。這是近年來美軍首次截獲運往伊朗的中國貨船，目的是阻止伊朗秘密購買軍事物資，行動先前未對外公布，船隻名稱和船東身份也尚無法確定。

請繼續往下閱讀...

美軍與中伊 未對報導發表評論

負責執行此次任務的美軍印太司令部、中國與伊朗都未對報導發表評論。

美方此次行動發生在聯合國九月下旬重新對伊朗武器貿易實施禁令之後。美方十日也在委內瑞拉海岸附近扣押一艘曾將委國石油運往伊朗、受到制裁的油輪，這一連串舉動凸顯川普政府傾向在海上採取過去很少採用的強硬策略。伊朗官員先前表示，基於擔心與以色列再次發生衝突，德黑蘭當局正加倍努力重建該國彈道飛彈庫。先前因美以突襲伊朗核武和飛彈設施衝突而中斷的伊朗核問題談判，至今尚未恢復。

美國近年多次查獲屬於伊朗的武器和石油。早在二〇二四年一月，負責美國在中東地區軍事行動的美國中央司令部就曾查獲一批伊朗製造的彈道飛彈和巡弋飛彈零件，這些原本要運往索馬利亞沿海附近的葉門叛軍「青年運動」。美國也分別於二〇年和二三年查獲伊朗的石油出口，稱這些石油收益將流入伊朗伊斯蘭革命衛隊。

北京助伊重新武裝 愈發肆無忌憚

美國政界對中國疑似協助伊朗飛彈計畫日益關注。上月十三日，民主黨眾議員克利什納穆希與柯特尼致函國務卿魯比歐及中央情報局（CIA）局長雷克里夫，要求調查一批從中國運往伊朗、可能用於製造飛彈推進劑的前驅化學品。兩人批評現有措施未能阻止北京，指「北京愈來愈肆無忌憚協助伊朗重新武裝」。

中國長期作為伊朗外交與經濟盟友，持續進口其原油，並譴責美國制裁非法。華府智庫「捍衛民主基金會」伊朗計畫主任塔勒布魯指出，中方對非法技術出口態度寬鬆，實質助長伊朗飛彈發展。他強調，中企常提供光譜儀、陀螺儀等軍民兩用設備，可提升飛彈精準度，「比前驅化學品更危險」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法