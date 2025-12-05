維持貿易休戰 美暫緩制裁中國國安部

英媒披露，為避免破壞美國總統川普和中國國家主席習近平今年十月達成的美中貿易休兵，美國已暫緩就大規模網路間諜行動而制裁中國國家安全部的計畫。（路透）

英國「金融時報」四日報導，為了避免破壞美國總統川普和中國國家主席習近平今年十月達成的美中貿易休兵，美國已暫緩就大規模網路間諜行動而制裁中國國家安全部的計畫。

報導引述現任和前任美國官員說法，制裁中國國安部及為該部進行入侵美國電信、某州國民兵網路的駭客團體「鹽颱風」（Salt Typhoon）計畫，已經暫緩，以免破壞美中貿易休兵。美國官員和其他了解此事的消息人士透露，川普政府也不會對中國實施新的重大出口管制措施。

直到中國稀土地位降低

數名人士說，川普政府的中國政策目標，已經轉向確保「穩定」，直到美國降低中國在稀土的主導地位；川普也不希望危及他明年四月對北京的訪問。

這項決定令川普政府對中鷹派人士倍感挫折，認為川普為了貿易協議而犧牲國家安全。美國企業研究所（AEI）亞洲安全事務專家庫伯（Zack Cooper）指出，「美國政府顯然正在出口管制上讓步，以確保總統川普訪問北京之行，以及爭取時間讓美國在關鍵礦物來源多元化，減少對中國的依賴」，他說：「我擔心這只是偽裝成策略的讓步」。

另一個引發對中鷹派人士擔心的動作是，美國政府正準備舉行高階會議，決定是否授權輝達向中國出口其先進晶片H200。

兩名消息人士說，財政部長貝森特抱怨，日前一份白宮備忘錄提出對中國企業阿里巴巴與軍方關係的憂慮，令他「措手不及」後，政府便於最近幾週強化由白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）統籌中國政策，確保各部門不採取可能危及貿易休兵的行動。

白宮和財政部皆尚未回應此事。不過，一名了解白宮思維的消息人士說，川普致力於在不在國家和經濟安全妥協的情況下，與中國建立互惠貿易關係。

