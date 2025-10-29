為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    若美中貿易休兵 蓋拉格：美挺台立場不變

    2025/10/29 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」首任主席、前共和黨眾議員蓋拉格，去年2月訪問台灣，在總統府晉見賴清德總統。（路透檔案照）

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」首任主席、前共和黨眾議員蓋拉格，去年2月訪問台灣，在總統府晉見賴清德總統。（路透檔案照）

    美國總統川普與中國國家主席習近平卅日將在南韓會晤，華爾街日報指出，除了爭執已久的貿易問題外，台灣將是美中峰會的重點議題之一。專家認為，習近平需要釐清川普的對台立場，確保不會在台灣議題上製造「意外」。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」首任主席、前共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）則強調，共和黨挺台立場不變，華府也沒有將台灣當成交易籌碼的傾向。

    美國不可能放棄台灣

    英國「金融時報」首席外交評論員拉契曼也撰文指出，「川習會」讓台灣感到不安，但台灣在全球經濟與地緣政治的重要性，讓美國不可能放棄台灣，而且台灣有能力抵抗北京。

    紐約時報指出，川普第二任期對台灣的言論和決策，使得北京認為華府對台政策將趨向有利中國的方向，包括質疑台灣軍事開支和半導體產業主導地位，以及傳出拒絕總統賴清德過境紐約等。儘管「不支持台獨」的論述與美國歷屆政府立場相符，但北京仍樂見美國總統對此做出明確表態。川普或許會考慮仿效前總統柯林頓一九九八年訪問中國時，申明不支持台獨的類似說法，促使北京在稀土出口管制等貿易協商上態度軟化。

    美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）表示，對習近平來說，最重要的是至少讓川普表達「理解中國對台立場」，「他（習近平）需要知道川普不會在台灣事務上有出人意料之舉」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播