若美中貿易休兵 蓋拉格：美挺台立場不變

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」首任主席、前共和黨眾議員蓋拉格，去年2月訪問台灣，在總統府晉見賴清德總統。（路透檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平卅日將在南韓會晤，華爾街日報指出，除了爭執已久的貿易問題外，台灣將是美中峰會的重點議題之一。專家認為，習近平需要釐清川普的對台立場，確保不會在台灣議題上製造「意外」。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」首任主席、前共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）則強調，共和黨挺台立場不變，華府也沒有將台灣當成交易籌碼的傾向。

美國不可能放棄台灣

英國「金融時報」首席外交評論員拉契曼也撰文指出，「川習會」讓台灣感到不安，但台灣在全球經濟與地緣政治的重要性，讓美國不可能放棄台灣，而且台灣有能力抵抗北京。

紐約時報指出，川普第二任期對台灣的言論和決策，使得北京認為華府對台政策將趨向有利中國的方向，包括質疑台灣軍事開支和半導體產業主導地位，以及傳出拒絕總統賴清德過境紐約等。儘管「不支持台獨」的論述與美國歷屆政府立場相符，但北京仍樂見美國總統對此做出明確表態。川普或許會考慮仿效前總統柯林頓一九九八年訪問中國時，申明不支持台獨的類似說法，促使北京在稀土出口管制等貿易協商上態度軟化。

美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）表示，對習近平來說，最重要的是至少讓川普表達「理解中國對台立場」，「他（習近平）需要知道川普不會在台灣事務上有出人意料之舉」。

