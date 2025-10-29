善用「安倍遺產」 高市成功拉近與川普距離

美國總統川普28日晚間與安倍晉三遺孀安倍昭惠會面，昭惠送給川普1幅寫著「和平」的字畫，似乎與日本首相高市早苗表示將推薦川普角逐諾貝爾和平獎有所呼應。（取自安倍昭惠X）

美國總統川普時隔六年多再次訪問日本，雖然「麻吉」前首相安倍晉三已不在人世，但所到之處，彷彿安倍仍陪在身邊。日本首相高市早苗也善用「安倍遺產」，以最短時間與川普拉近距離，初步看來相當成功。

川普4度提到安倍的名字

川普與高市廿八日舉行首次面對面會談，兩人在會談前的致詞中，川普四度提到安倍的名字，高市則提到兩次，以安倍「破題」讓氣氛變得十分融洽。川普說，安倍是非常出色的朋友，他的離世是令人震驚且悲傷的事件。他提到安倍生前常常談起高市，且讚美有加，他對高市擔任首相一定會感到很高興。

日若需支援 川普：竭盡全力

川普還表示，衷心期待能與高市並肩合作，並代表美國傳達「無論有任何疑問、不安或願望，只要日本需要支援，我們都會竭盡全力，盡可能地提供協助。」

川普不時流露出對安倍的懷念。安倍在回憶錄中曾對川普提出忠告，希望他在拜會日本天皇時，記得把西裝的釦子扣好。安倍說，你在我面前沒有扣，我不會介意，但見到天皇時，記得扣上。川普上次與德仁天皇會面時，西裝敞開被批評很失禮，廿七日他再次與德仁會面，兩人合照時，他低頭檢查西裝的釦子，顯示安倍的忠告，他有放在心上。

安倍在首相任內積極營救遭北韓綁架的日本人，二〇一七年及一九年川普訪日時，均安排他與受害者家屬見面，高市這次也積極安排川普再次與家屬會面。有傳聞指稱，川普有意閃電訪問北韓，可能有些顧慮，再加上時間太短，這次訪日可能不會與家屬會面，但他在會談結束後仍與家屬會面，並表示他一直惦記著綁架問題，將會「盡我所能」解決這個問題。

安倍昭惠轉贈球桿 再送字畫

高市善用「安倍遺產」，會談前送給川普的見面禮之一，是由昭惠轉贈、安倍生前愛用的高爾夫球桿。川普晚間與安倍遺孀安倍昭惠會面，昭惠送給川普一幅寫著「和平」的字畫。昭惠在社群平台Ｘ貼出兩人合照，並引用白宮聯絡助理馬丁（Margo Martin）的貼文，說昭惠送了「和平」給「和平締造者」，似乎與高市表示將推薦川普角逐諾貝爾和平獎有所呼應。

「安倍遺產」中最重要的就是二〇一六年提出的「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）構想，這個構想是以「海上交通安全」與「民主國家連結」為軸心，平衡中國「一帶一路」勢力。但在岸田文雄政府時期，被修改為「包容性的印太」，FOIP應「開放給所有國家」，降低「對中包圍網」的強度。到了石破茂政府，則鮮少再提起FOIP構想。高市則重申，將與美國共享安倍提出的FOIP構想，進一步強化日美同盟。

美國總統川普和日本首相高市早苗，28日在東京赤坂迎賓館舉行首次面對面會談。（法新社）

