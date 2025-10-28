南韓反中加劇 李在明尷尬

南韓即將在10月31日至11月1日舉辦APEC峰會，但近來爆發新一波反中示威潮，使得欲修補韓中關係的總統李在明處境尷尬。（歐新社檔案照）

受到美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動啟發，南韓以反抗中國影響力為主的民族主義情緒與日俱增，劇烈程度使中國駐韓使館本月初發布安全警告，且正值南韓即將在十月卅一日至十一月一日於慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕，使得欲修補韓中關係的總統李在明陷入尷尬處境，當局也透過執法遏制抗議力道。

觀光團免簽 引發新一波反中潮

由於對中國觀光客放寬簽證規定，首爾近來爆發新一波反中示威。英國「衛報」廿七日報導，數千名南韓民眾廿五日湧入首爾市中心，揮舞美國國旗並穿戴印有「MAGA」字樣的服飾，高舉「韓國是韓國人的」標語，高呼「中國滾開」、「驅逐共產黨」等口號。

示威者鎖定首爾地區的中國社區和商業區，例如鄰近中國大使館的明洞、大林洞及建國大學周邊區域，騷擾中國人營運的商家，辱罵店員和顧客，還要求路人出示身分證，證明自己不是中國人。

韓中關係長期以來不時爆發爭議事件，包括首爾部署美國「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）遭北京經濟報復，以及南韓水域非法捕撈和文化主權侵佔等。專家指出，這些爭端如今遭南韓境內重新崛起的右翼運動武器化。

反中民調攀升 今年超過71％

首爾智庫「東亞研究院」（EAI）民調顯示，過去十年南韓反中情緒顯著升高，從二〇一五年的十六％大幅攀升至今年超過七十一％。在前總統尹錫悅指控「共產黨滲透」及「中國干預選舉」，以及李在明政府為強化經濟發展，九月間開放中國旅遊團免簽後，進一步激化反中活動。

專家認為，面臨失業及住房開銷高漲的南韓年輕世代，特別容易接受歸咎中國的論述。南韓西江大學副教授金海娜（Hannah June Kim，譯音）指出，這些反中示威反映出美中對抗態勢愈演愈烈之際，對南韓全球地位的深切焦慮，進而顯現為對中國相關事務日積月累不滿的宣洩管道，包括觀光政策、無證移民和中國投資等，都成引燃點。

李在明批評，反中示威是在關鍵時期損害國家利益和國際形象的「自毀」行徑。南韓國務總理金民錫下令壓制仇外情緒，阻擋類似示威在明洞進行，強調不應讓外國人感到不安全或不受歡迎。南韓外交部表示，外交部與其他政府機關合作監控局勢，打擊非法和極端行動以維護安全。

台灣觀光團標明身分 避免遭波及

紐約時報日前報導，南韓反中示威之激烈，還導致台灣觀光團基於安全考量，以徽章和標示表明身分，以免遭到波及。李在明所屬共同民主黨近期立法推動禁止舉行以仇恨和歧視為訴求的集會活動，受到保守派政黨反對，認為有打壓異議之嫌。

