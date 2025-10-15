挺菲抗中 美重申防禦條約適用南海

菲律賓漁業局公務船「巴格布阿亞拿督號」（左）12日在南海中業島（Thitu Island）海域，遭中國海警船（右）發射水砲，並多次蓄意衝撞。

條約適用於任何武裝攻擊

菲律賓公務船十二日在南海中業島（Thitu Island）海域，遭中國海警船衝撞，美國、英國、日本和台灣等多國分別發表聲明，譴責中方危險挑釁，呼籲各方尋求國際法途徑和平解決爭端。美國也再次重申美菲共同防禦條約適用於在南海任何地點，對菲國部隊、公務船或飛機的武裝攻擊。

中國海警船衝撞菲船

菲律賓海岸防衛隊公布影片，指出菲國漁業局公務船在中業島附近的鐵線礁（Sandy Cay）海域，遭中國海警船發射水砲並蓄意衝撞；中國海警局則聲稱，菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇，進而導致「擦碰」，責任全在菲方。

指中犧牲鄰國 破壞區域穩定

美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）十三日發表聲明表示，美國譴責中國衝撞並發射水砲攻擊菲船的行為，「我們與菲律賓盟友同一陣線，共同對抗中國破壞區域穩定的危險行動」。皮戈特強調，中國對南海提出的廣泛領土與海洋聲索，以及日益加劇的脅迫性行動，都是以犧牲鄰國為代價，持續破壞區域穩定，違背其此前和平解決爭端的承諾。

國務院重申，一九五一年美菲共同防禦條約第四條，適用於在南海任何地點對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的武裝攻擊。

美國去年至少兩度對中國在南海的挑釁行徑，提出美菲共同防禦條約適用範圍，其中一次是去年六月，當時菲律賓海軍兩艘充氣船在執行補給任務時，遭到中國海警反覆衝撞及登船，甚至揮舞刀斧。

美英日澳紐歐等國譴責

英國、日本、澳洲、紐西蘭、芬蘭等國駐菲律賓大使館，以及歐盟駐菲代表團，也都譴責中方在南海的危險行為，呼籲中國尊重法治，共同維護印太地區的和平、開放與穩定。我駐菲律賓代表處十四日也在社群平台轉貼外交部聲明，嚴正譴責中國海警在南海公然襲擊菲律賓公務船，罔顧菲國海事官員安全，破壞南海區域和平穩定。

菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉十三日晚間在社群平台發文表示，菲國海防隊與漁業局船隻在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）及仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域，再次遭遇中國海警船、民兵船和軍艦騷擾。此外，中國海警船十三日也首次在黃岩島海域放送無線電警告，聲稱菲國漁船的存在，可能破壞當地海洋環境。

中國國務院上月公告批准設立「黃岩島國家級自然保護區」，但塔瑞耶拉重申，黃岩島是菲律賓群島不可分割的一部分，只有菲律賓政府有權指定環境保護區。

