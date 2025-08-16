為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    自民黨總裁熱門人選 參拜靖國神社

    日本跨黨派「大家一起來參拜靖國國會議員之會」的五十二名議員，十五日前往靖國神社參拜。（法新社）

    日本跨黨派「大家一起來參拜靖國國會議員之會」的五十二名議員，十五日前往靖國神社參拜。（法新社）

    2025/08/16 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本朝野黨派近百位國會議員在十五日「終戰日」前往靖國神社參拜。被視為是自民黨下任首相的熱門人選的前經濟安保相高市早苗、現任農林水產相小泉進次郎、前經濟安保相小林鷹之等均前往參拜。首相石破茂則以自民黨總裁身份自費奉納「玉串料」（祭祀費），未親自到場。

    日本政治人物參拜靖國神社向來會引起中韓兩國的抗議。高市表示，追思戰歿者是國民自由選擇，她每到他國都會先向當地戰歿者致敬；今年四月底訪台時也先赴忠烈祠獻花。小林以祖父戰死中國的遺族身分參拜，小泉與財務相加藤勝信則為石破內閣中首次參拜的現任閣員。

    自民黨舊安倍派前經產相西村康稔已提前參拜，前政調會長萩生田光一、前防衛相稻田朋美、前公安委員長古屋圭司及前防衛相木原稔也到場。跨黨派「大家一起來參拜靖國國會議員之會」共有五十二名議員參拜，涵蓋日本維新會、國民民主黨、參政黨與保守黨。

    此次參院大選席次大增的參政黨，由黨魁神谷宗幣率領十八名國會議員與七十名地方議員共八十八人參拜。神谷強調此舉是感謝並哀悼為國捐軀者，並呼籲首相應親自參拜。

    對此，中國駐日大使館表示，日本領導人及政客參拜靖國神社顯示其對侵略歷史態度錯誤，軍國主義陰魂未散，敦促日方正視並反省歷史，謹言慎行，堅持和平發展道路，以取信國際。

