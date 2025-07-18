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    美擬禁中國技術、設備通訊海纜連接美國 聯邦傳播委員會：中國可能從事間諜活動

    中國可能有從事間諜活動之虞，美國聯邦傳播委員會擬禁止企業將內含中國等外國對手的技術或設備的海底通訊電纜，連接到美國。圖為懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

    中國可能有從事間諜活動之虞，美國聯邦傳播委員會擬禁止企業將內含中國等外國對手的技術或設備的海底通訊電纜，連接到美國。圖為懸掛多哥旗幟的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署官網）

    2025/07/18 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑑於中國在處理網路流量上所扮演的角色以及可能有從事間諜活動之虞，美國聯邦傳播委員會（FCC）十六日表示，該會擬採行法規，禁止企業將內含中國等外國對手的技術或設備的海底通訊電纜，連接到美國。

    FCC主席：已看到中國等國威脅

    FCC主席卡爾指出，近年來已看到海纜基礎建設遭中國等外國對手威脅，「因此，我們採取行動，保護海纜免於落入外國對手手中、免於被訪問以及免於遭受線上與實體威脅」。

    FCC表示，正考慮禁止在海纜設施上，使用來自包括中國華為、中興通訊、中國電信與中國移動等，被FCC列入國安威脅名單上的公司的設備或服務。FCC也將就保護海纜，免遭外國對手設備攻擊的額外措施徵求意見。

    安全顧慮日增 考慮制定新規則

    美國多年來一直對中國在網路上的間諜行為感到擔憂，也對處理九九％全球數據傳輸、由四百多條海纜組成的通訊網，有廣泛的資料安全疑慮。二○二○年以來，美國監管單位已促成取消四條原本打算連接美國與香港的海纜。

    FCC計畫在下月推行新措施，只要美國公司能提出特定安全保證，將簡化其海纜申請許可流程。FCC去年表示，面對日益增長的安全顧慮，該會正考慮制定新的海纜管理規則。

    中國散裝貨船「伊鵬三號」去年涉嫌切斷波羅的海兩條海纜，已引發其可能遭破壞的調查；前年二月，台灣指控兩艘中國船隻切斷台灣連結馬祖的兩條海纜；去年葉門叛軍「青年運動」在紅海發動攻擊，可能導致為歐亞提供網路服務的三條海纜被切斷。

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