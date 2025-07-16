美國務院人力精簡 衝擊對中政策

美國總統川普上任後大幅精簡國務院等聯邦機構人力與支出，國務院更全面改組，裁撤涉及中國政策與科技競爭的多個部門與專家，外界憂心此舉恐削弱美國在對中競爭中的實力。（法新社檔案照）

2025/07/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普上任後大幅精簡國務院等聯邦機構的人力與開支。「華盛頓郵報」報導，國務院近期全面改組，裁撤涉及中國政策與科技競爭的多個部門與專家，外界憂心此舉恐削弱美國在對中競爭中的實力。

涉中政策與科技競爭部門與專家被裁

據報導，此次裁員涵蓋負責制定對中政策的官員，包括與盟友協調對中立場、應對中國在亞洲行動，以及起草國務卿魯比歐對中政策談話要點的團隊。被裁撤的單位之一是「東亞暨太平洋事務局」所屬「多邊事務處」，該處負責美國與東南亞國協（ASEAN）協調合作及應對中國南海擴張行徑；另一個是「南亞和中亞事務局」的「安全與跨國事務處」，掌控數億美元的援外資金，並涉及科技、「四方安全對話」（Quad）等戰略領域。

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不僅如此，兩名量子科技專家、三名人工智慧（AI）專家，以及網路空間暨數位政策局團隊的多數人員也遭裁撤。該單位負責與友國合作，防止中國在AI及第五代行動通訊技術（5G）獲得主導地位。有官員表示，科技與AI是美中競爭的核心，國務院此舉形同「掏空與中國科技競爭的心臟」，使中國成為最大贏家。

國務院發言人則表示，被裁撤的單位多設於特定時期，隨情勢改變已變得「過時或多餘」。部分高階官員也為裁員辯護，指稱南海議題由三個不同單位負責並不合理，改組後將使東亞事務局「更加壯大」。

與此同時，聯邦參議院外交委員會民主黨籍成員十四日提出報告，指川普政府削減對國際機構支持，又以關稅損害盟國之際，中國正擴大其外交勢力。外委會民主黨首席議員夏亨直指，川普政府背棄對全球的承諾，中國則趁勢將不可靠夥伴的標籤貼在華府身上。

對此，白宮副發言人凱利反駁，川普政府近期達成貿易協定，已為美國打開市場，也促使中國採取行動遏止強效類鴉片止痛劑「芬太尼」流入，顯示外交策略已有成效。

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