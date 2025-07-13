台海衝突動向 美要日澳表態

報導指稱美國防政次柯伯吉要求日本大幅提高軍費，導致美日「二加二」會談取消。（彭博檔案照）

2025/07/13 05:30

國防政次遊說印太盟友加強威懾力

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「金融時報」十二日報導，美國五角大廈近來向日本與澳洲施壓，要求兩國明確說明若中美因台灣爆發戰爭，將扮演何種角色，令這兩個美國在印太地區最重要的盟友感到錯愕。

五位知情人士透露，美國國防部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge A. Colby）近幾個月與日澳官員會談時持續推動此議題，目的是強化嚇阻力並為可能的台海衝突預作準備。一名國防官員未正面回應是否與台灣相關，但強調這些對話是為了以公平方式強化區域安全。

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日澳已展開作戰規劃與演訓

報導指出，先前美方曾要求盟國增加軍費，但此次為首次要求盟友對台海戰爭作出明確承諾。此次的要求針對日澳國防部門官員，非更高層級領袖。一位消息人士表示，日澳確實已針對台灣可能爆發衝突展開作戰規劃與演訓，但對美方要求感到錯愕，因為即使是美國也未對台灣做出無條件保證。

美國長期奉行「戰略模糊」政策，不明確承諾是否會防衛台灣。雖然前總統拜登曾四次表示會干預，但川普與其他歷任總統一樣，始終保持模糊立場。

柯伯吉近來舉措已引發爭議

美國企業研究所亞洲事務專家庫伯指出，若美方自身立場未明，卻要求盟友作出清楚承諾，是不切實際。日本防衛省則對「台灣有事」問題回應為「假設性問題，難以作答」，並強調會依據憲法與國際法視情況應對。澳洲駐美大使館則未評論。

報導指出，柯伯吉近來舉措已引發爭議。他曾建議重新檢討讓澳洲取得核動力潛艦的「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）協議，也主張歐洲國家應將軍力集中於大西洋地區，減少涉足印太。近期有報導稱日本取消美日「二加二」會談，就是因他突然要求日本大幅提高軍費。此外，白宮與五角大廈也曾因柯伯吉疑似阻擋對烏軍援，而出面為其辯護。

提升軍費 美稱收到正面訊號

目前東京與坎培拉都受到川普團隊施壓，要求增加軍費。柯伯吉的支持者則表示，這是為因應中國日益強勢的必要之舉。一名美國官員表示，政府相信日澳會比歐洲盟友更快速提升國防支出，因為此舉符合美國與印太盟友的根本利益，「不應該、也不可能再花廿年」。該官員說，五角大廈已從日澳獲得「正面訊號」，但強調仍需「具體成果」。對日本而言，防衛支出是敏感議題，尤其參議院選舉即將在七月廿日登場，日本首相石破茂也已公開駁斥柯伯吉的要求。

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