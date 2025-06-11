跨過第二島鏈 共軍2航艦編隊同在太平洋

日本防衛省指出，由中國遼寧號和山東號兩艘航空母艦組成的編隊，首次同時在太平洋海域活動，遼寧號更首次跨入「第二島鏈」東側海域進行艦載機起降訓練。圖為遼寧號和山東號去年10月在南海首度舉行雙航艦編隊演習。（美聯社檔案照）

2025/06/11 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本防衛省公布，由中國「遼寧號」和「山東號」兩艘航空母艦組成的編隊，首次同時在太平洋海域活動，其中遼寧號更首次跨入「第二島鏈」東側海域進行艦載機起降訓練。日本防衛大臣中谷元十日表示，已透過外交管道要求中方不得威脅日本安全。

由於兩艘中國航艦在該海域進行艦載機和直升機起降訓練，中谷表示，為了加強防空系統，正推動於太平洋島嶼地區部署移動式預警管制雷達，防衛省計畫在沖繩縣北大東島部署一支使用航空自衛隊相同雷達的部隊。

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防衛省統合幕僚監部近日密集發布中國航艦動向，本月七日到八日間，遼寧號與兩艘飛彈驅逐艦、一艘快速戰鬥支援艦組成的編隊，跨過連接日本小笠原群島與美國關島海域的第二島鏈東側，在日本南鳥島的專屬經濟區（EEZ）航行，並進行艦載機和直升機起降訓練。海上自衛隊也確認，遼寧號九日仍在南鳥島EEZ內活動。

這是日本首次觀測到中國航艦跨過第二島鏈。統合幕僚監部表示，中國似乎正在提高航艦作戰能力，及在遠距海空域執行任務能力。日本政府發言人林芳正九日表示，這是日本政府首次確認並公開中國航艦在硫磺島以東海域活動，將加強警戒與情蒐。

而在九日晚間，統合幕僚監部再次公布另一艘中國航艦山東號的動向。山東號與四艘包括飛彈驅逐艦、巡防艦和快速戰鬥支援艦組成的編隊，七日中午在沖繩縣宮古島東南約五五○公里海域航行，九日來到日本沖之鳥島以北的專屬經濟區，同時也進行艦載機和直升機起降訓練。

日本首次發布中國航艦跨入第二島鏈東側，也首次確認兩支航艦編隊在太平洋上活動。日本外交安保專家和田大樹指出，中方最大目標是為加強在第二島鏈以東的作戰能力，而日本南鳥島位於第二島鏈以東，是牽制美軍部署的戰略要地，中國藉由航艦部署強調對抗美國的姿態，同時也向國內展示軍力，以鞏固國內支持。

對此，中國外交部發言人林劍回應，「中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，希望日方客觀理性看待。」

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