禁招外籍生 哈佛告川普違憲

今年四月在哈佛附近的公園舉行的反對政府干預校務的抗議。（路透檔案照）

2025/05/24 05:30

美國土安全部限哈佛72小時配合改善 SEVIS認證就能恢復

〔編譯張沛元、記者林曉雲／綜合報導〕美國川普政府廿二日以拒絕應當局要求提供外籍生個資、校內充斥反猶太氣氛以及與中國共產黨存在聯繫等為由，宣布撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，讓川普總統與這所常春藤名校的對抗升級到新高度。哈佛廿三日已提告川普政府此舉違法違憲，但恐仍無法避免至少暫時失去約佔學生總數四分之一的外籍生及其帶來的財源，以及面對協助外籍生轉學的龐大繁雜程序。

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國土安全部長諾姆宣布此一禁令，指稱哈佛未能完全配合提供外籍生相關資料的要求，又縱容反美國、挺恐怖份子的煽動者去攻擊猶太學生而營造出不安全的校園環境，以及指控校方與中國共產黨合作，直到去年都還在接待與培訓中國準軍事團體「新疆建設兵團」成員，因此「哈佛再也不能招收外籍生，現有外籍生必須轉學，否則將失去合法身分」。下週舉行畢業典禮的應屆畢業外籍生據信不受影響，但已被哈佛錄取、預計秋季入學的準哈佛外籍生恐怕留學夢碎。

入學許可證若失效 外籍生須轉學

國土安全部是透過撤銷哈佛的SEVIS（學生和交流訪問者資訊系統）認證，來禁止招收外籍生。SEVIS隸屬國土安全部，哈佛的認證一旦被撤，該校對外籍生核發的入學許可證明書I-20便無效，因此仍在哈佛求學的外籍生必須轉學，否則將無法合法在美居留。但諾姆也說，若哈佛能在七十二小時內滿足政府的一系列要求、包括提供外籍生相關資料，其SEVIS認證就能恢復。

哈佛廿三日向麻州聯邦法院提告川普政府，直言該校被禁止招收外籍生「是政府對哈佛行使（美國憲法）第一修正案賦予之權利，拒絕政府控制哈佛的治理、課程與師生『意識形態』之要求的最新明顯報復行動。」

同日，哈佛校長賈柏發表聲明宣布校方已提出申訴、將提臨時禁制令，並譴責此等禁令「違法又無理」。

中生佔外籍生最大宗 52台生受影響

我教育部昨日說明，依駐波士頓辦事處教育組了解，估計約五十二名我國留學生（含即將入學者）受影響。目前就讀於哈佛大學的我國籍學生，如因此無法順利完成學業，教育部歡迎同學返台繼續學習，並將協調國內大專校院提供隨班附讀之機會。

根據官方數據，哈佛外籍生約佔全體學生廿七％，其中最大宗是二○二四年佔比近十八％的中生。中國外交部發言人毛寧廿三日表示，哈佛被禁止招收外籍生只會損害美國的形象和國際信譽，中國將堅定維護海外華人學生和學者的正當合法權益。至於哈佛與中共以及新疆建設兵團的關係，毛寧斥之為將教育合作政治化的無端攻擊抹黑。

禁招外生 哈佛面臨4大衝擊

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