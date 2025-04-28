距離台灣本島不到200公里 美在菲北部署反艦飛彈

美國和菲律賓部隊27日在面向南海的三描禮士省舉行實彈演習，美軍陸戰隊「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）發射地對空飛彈。（歐新社）

2025/04/28 05:30

美菲「肩並肩」面向南海實彈演習 示警中國意味濃

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與菲律賓年度聯合軍演「肩並肩」（Balikatan）如火如荼進行中，美軍更首次在菲國呂宋島北部的巴丹島部署反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），距離台灣本島不到兩百公里。廿七日，美菲軍隊在面向南海的三描禮士省（Zambales）舉行實彈演習，示警中國的意味濃厚。

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NMESIS引入第一島鏈 用於海上拒止

美菲廿六日邀媒體見證NMESIS系統由C-130運輸機送抵巴丹島的過程，並由「肩並肩」聯合小組指揮官、美軍陸戰隊第一遠征軍司令西德霍姆（Michael Cederholm）出面說明。他指出，將NMESIS引入第一島鏈，用於海上拒止和海上控制，「是我們部隊規劃中的另一步」。

西德霍姆直言，「我們來這裡不是為了演練作戰計畫，我們正在為保衛菲律賓進行演習」。據了解，NMESIS可搭載射程約一八五公里的「海軍打擊飛彈」（NSM），涵蓋台菲之間的巴士海峽和巴林當海峽大部分區域。

在被問及美軍是否會在肩並肩演習後，從巴丹島撤出NMESIS系統時，西德霍姆並未明確回應，「我們不會公布何時進去、何時出來及部署多久」。他也強調，美軍是應菲國政府邀請和支持前來，「但我很高興它（NMESIS）在這裡」。在去年肩並肩演習，美軍首度在菲國部署陸基中程飛彈系統「泰風」，但演習結束後並未撤出菲國，令中國政府大為光火。

今年一月，泰風系統被從菲北佬沃市的一座國際機場，轉移至面向黃岩島的西北沿海地區，至少搭載十六枚射程可達三七○公里的「標準六型」（SM-6）多用途攔截飛彈，以及射程逾一千六百公里的「戰斧」巡弋飛彈。菲國官員指出，中國海警先前在黃岩島附近海域，對菲國海岸防衛隊和漁業船隻動用水砲及做出危險阻撓，還向菲國巡邏機發射照明彈。

在本月廿一日至五月九日的肩並肩演習中，美菲軍隊將演練聯合保衛菲國島嶼，擊退試圖從菲國西部巴拉旺省和北部卡加延省海上進攻的敵對勢力。菲國准將洛希科（Michael Logico）表示，這次演習對於強化對巴士海峽侵略行為的嚇阻能力至關重要。

美菲軍隊廿七日在面向南海的三描禮士省舉行實彈演習，美軍陸戰隊「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）反無人機系統，與菲國的「蜘蛛」（SPYDER）防空系統協同擊落兩架充當敵機的無人機。MADIS屬於短程彈道飛彈，SPYDER則更偏向中程，能夠應對不同的威脅。本月中旬，中國海警登上南海鐵線礁，並舉出五星旗宣示主權。鐵線礁距菲律賓實際控制且有駐軍的中業島（菲稱帕加薩島）僅約二‧五海里。

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