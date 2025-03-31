群聊洩密事件 川普表態不開除任何官員

美國總統川普針對Signal洩密事件表示，仍對國安顧問瓦爾茲（左）和國防部長赫格塞斯（右）深具信心，「我不會因為假新聞和獵巫把人開除」。（法新社檔案照）

2025/03/31 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕川普政府高層官員的通訊軟體洩密事件，引發美國政壇譁然，就連國會共和黨人都呼籲展開調查。連日試圖淡化此事嚴重的總統川普，廿九日接受「國家廣播公司」（NBC）訪問時做出迄今最明確的表態，不會開除任何一名涉入洩密風波的官員。

美國「大西洋月刊」總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）廿四日披露，自己被國家安全顧問瓦爾茲拉入商業通訊軟體Signal的加密群組，成員包括國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯及國家情報首長加巴德等國安團隊核心人士，因而提前得知美軍打擊葉門叛軍「青年運動」的軍事計畫。

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「不會因假新聞把人開除」

川普在與NBC主持人維爾克對談時強調，仍對瓦爾茲和赫格塞斯深具信心，「我不會因為假新聞和獵巫把人開除」。

「紐約時報」披露，川普過去一週以來，曾向幕僚諮詢是否應該開除瓦爾茲，但他亟欲避免重演第一任期的人事變動，當時他的第一位國家安全顧問弗林（Mike Flynn）在俄羅斯調查初期階段僅幾週後就被開除。此外，川普也表現出拒絕屈服於外部壓力，尤其是來自新聞媒體的壓力。

然而，即使川普有意大事化小，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」公共意見與外交政策主任卡夫拉（Craig Kafura）向「國會山莊報」（The Hill）表示，在通訊軟體分享機敏軍事訊息的行為震驚盟友，潛在影響恐引發盟國情報機構內部恐慌。前美國駐以色列大使夏皮洛（Daniel Shapiro）指出，當錯誤發生時，向盟友據實以告是維持信任的關鍵，「如何發生和採取哪些步驟避免重蹈覆轍非常重要」。

報導引述「德國公共廣播聯盟」趨勢調查（ARD Deutschlandtrend）統計，僅有十六％德國民眾視美國為可以信任的盟友，三分之一受訪者認為，北大西洋公約組織（NATO）成員國不能依靠美國保護。

至於備受爭議的格陵蘭議題，川普強調對此進行確實溝通，重申不排除透過武力達成目的，「我們百分之百會得到格陵蘭」，「有不錯的可能性能夠不使用軍事力量辦到，但我不會排除任何選項」。

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