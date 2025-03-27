大馬華人遭中滲透 上議院前主席示警

萊士雅丁（美聯社檔案照）

2025/03/27 05:30

萊士雅丁︰共產思想入侵 威脅國安與公共秩序

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國加強對馬來西亞華人社群的滲透，甚至疑似宣揚共產主義，引發馬來人社群關注。國會上議院前主席萊士雅丁（Rais Yatim，見圖，美聯社檔案照）指出，對共產主義思想與立場滲透大馬、可能威脅國家安全與公共秩序感到憂心。

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報警促查「一中和統會」

馬來西亞網路媒體「當今大馬」（Malaysiakini）報導，萊士雅丁廿五日召開記者會指出，收到一段提及非政府組織「馬來西亞一中和平統一促進會」（簡稱一中和統會）的影片，該組織不僅未向相關單位註冊，還推廣可能危害國家安全的偏見，已報警要求調查。

學生唱紅歌 中國國旗大馬升起

萊士雅丁說，這段長達兩分五十七秒的影片，也指出共產主義思想與立場正逐步滲透大馬。例如，檳城（Penang）一所學校的學生唱出含有共產主義思想的外國愛國歌曲，還有人在大馬升起中國國旗，推動「一個中國」理念活動。

去年二月，一中和統會會長丹斯里古潤金曾發表聲明，宣稱該會理事會議通過決定未來方向的三大宣言，即堅持大馬政府奉行「一個中國」政策、關注台灣大選後的海峽兩岸局勢，以及譴責任何破壞海峽兩岸和平統一進程的第三勢力。

萊士雅丁還在「臉書」（Facebook）貼文，提醒馬來西亞「不要讓祖國成為南海擴散共產主義細胞的新門戶」。

萊士雅丁甫於十七日透過「臉書」譏諷，祝賀有二．二萬名中國人成為大馬永久居民。由於絕大多數「馬來西亞第二家園計畫」（MM2H）簽證持有者都是中國人，他擔心大馬的文化與身分認同遭到侵蝕。萊士雅丁指出，政府推出MM2H的目的，是要促進社會與經濟發展，提供投資者進入大馬的機會，提高人民生活水準，如今MM2H卻僅淪為吸引外資的途徑，尤其是大多數MM2H簽證持有者均來自中國，勢必會破壞大馬的文化根基，導致語言與文化消失。

中央社報導，熟悉地緣政治與大馬族群政治的評論員馮振豪（Foong Zhen Hoe）表示，中國近年對東南亞國家的經濟、文化、政治和軍事角色愈來愈明顯，儘管第二大族群華人認為，中國經濟投資和文化交流可能帶動大馬整體發展，但最大族群馬來人對中資在自己的土地上大興土木極為不滿，中國在南海地區的活動也讓馬來社會深感不安。

馬來人不滿中資、中國南海擴權

在網路領域，中國也積極透過社群媒體聲索南海主權，利用「小紅書」等推播有利於北京的霸權思維貼文，例如聲稱中國早在四千多年前就在南海活動、生活與繁衍，「並非中國把海岸線劃到鄰國門口，而是這些國家建立在中國的家門口」，試圖影響大馬網友對國家主權的認知。馬來西亞是小紅書在中國以外的海外第二大市場，擁有二百五十多萬名用戶。

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