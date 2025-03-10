美國防次長提名人︰售澳核潛艦 恐不利馳援台灣

澳英美三方安全夥伴關係協議包括美國將向澳洲出售三至五艘維吉尼亞級攻擊潛艦，在澳洲自行建造新潛艦前，取代老舊的「柯林斯級」柴電潛艦。（歐新社檔案照）

2025/03/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），美國將向澳洲出售三至五艘「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦，但美國國防部主管政策的次長提名人柯伯吉指出，此舉可能讓美國海軍變得「脆弱」，甚至導致美軍潛艦無法「在對的時間出現在對的地點」，尤其是台灣等太平洋「第一島鏈」的軍事衝突。

英國「衛報」報導，柯伯吉向聯邦參議院軍事委員會任命聽證會提出的書面和口頭證詞中，確認澳洲是美國的「核心盟友」，他支持增強澳洲的軍事實力，但柯伯吉也認為，未來幾年仍然存在非常現實的衝突威脅，尤其是在第一島鏈的台灣、日本、菲律賓，以及分屬印尼、馬來西亞和汶萊等三國管轄的婆羅洲島等地。

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「須讓潛艦在對的時間 出現在對的點」

身為五角大廈三號人物的柯伯吉直言，美國的攻擊潛艦「對於防禦台灣或其他可行且實際的選項而言，絕對至關重要」。因此，美國最好能以足夠快的速度，生產足夠多的攻擊潛艦，否則向澳洲出售潛艦恐將導致美軍處於弱勢地位，「要是這些潛艦未能在對的時間出現在對的地點，情況會更加糟糕」。

AUKUS協議包括美國將向澳洲出售三至五艘維吉尼亞級攻擊潛艦，首艘預計二○三二年交付。這些潛艦將在澳洲自行建造新潛艦前，取代老舊的「柯林斯級」柴電潛艦。不過，該協議也規定，在向澳洲出售任何潛艦之前，美國三軍統帥（總統）必須證明，美國海軍的水下能力不會因此而弱化。

美國國會研究處（CRS）二月發表報告指出，美國潛艦建造速度「僵硬緩慢」，目標數量為六十六艘攻擊潛艦，但目前僅擁有四十九艘，短缺四分之一；生產速度也只能滿足自身需求的一半，每年僅一‧二艘。若要同時滿足自身需求，又能向澳洲提供潛艦，每年須生產二‧三艘。該報告提出替代方案是，美不向澳洲出售潛艦，而是「讓美國潛艦在美軍指揮下從澳洲基地出發」。

報告認為，若澳洲省下採購、建造和運作本國核潛艦的資金，即可投入培養其他軍事能力，包括長程飛彈、無人機或轟炸機，從而建立澳洲為本國和美國執行非核潛艦軍事任務的能力。

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