日本1歲法鬥成為警犬！高難度考試「一次過」 天賦令訓犬員驚嘆
日本岐阜縣警局近期迎來首隻法鬥警犬「Oreo」（オレオ），且牠在高難度考試中一次就合格，天賦令眾人驚訝不已（圖擷取自@i.maru31 IG）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕法國鬥牛犬（French bulldog，法鬥）的面部天生扁塌、鼻子短，脆弱的呼吸系統不僅無法有效調節體表溫度，也影響了嗅覺功能，因此法鬥的嗅覺通常不如其他品種犬靈敏。然而，日本岐阜縣警局近期迎來首隻法鬥警犬「Oreo」（オレオ），且牠在高難度考試中一次就合格，天賦令眾人驚訝不已。
綜合日媒報導，Oreo體長35公分、體重11公斤，平時與女飼主櫻井一起住在岐阜縣揖斐郡大野町。起初櫻井完全沒有想過要讓Oreo成為警犬，但她注意到現Oreo總是會模仿狗狗學堂中的其他狗狗，甚至無意中完美做出正在接受專業訓練項目的犬隻動作，目睹Oreo展現出超乎想像的天賦，讓櫻井決定試試看讓牠參加警犬選拔會。
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櫻井透露，Oreo大約從1年多前開始，會定期前往中濃警察犬兼愛犬訓練所接受訓練，該訓練所有提供成為警犬訓練等專業教學。最終，Oreo憑藉高超的天賦與才華，在去年9月得到日本警察犬協會的最高難度訓練等級「PSH3」資格，同年11月一口氣通過岐阜縣警的囑託警察犬審查，並在今年4月14日正式成為岐阜縣警的警犬隊一員。
擁有日本警犬協會認定三級訓練師資格的岩政真理，日前在IG分享Oreo的事件，指出通常嗅覺不靈敏的法鬥，不會被列入警犬選拔中，結果Oreo以罕見的強大天賦與亮眼成績，打破過往迷思。另外，他也解釋「囑託警犬」一職，警犬平時可繼續住在家中，等接到任務才需出勤，未來1年內，將會負責協助尋找失蹤者或追蹤嫌犯的足跡。
岐阜県警が警察犬にフレンチブル採用してる。— Z李 ???????? NO WAR ???? （@ShinjukuSokai） April 16, 2025
この子たちあんまり嗅覚良くないはずなんだけど試験に一発合格したらしいし頑張ったな。
名前はオレオくん、県内全域の行方不明者の捜索や犯人の追跡が任務となる。敬礼。 pic.twitter.com/QoluqUI0br