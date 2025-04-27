日本1歲法鬥成為警犬！高難度考試「一次過」 天賦令訓犬員驚嘆

日本岐阜縣警局近期迎來首隻法鬥警犬「Oreo」（オレオ），且牠在高難度考試中一次就合格，天賦令眾人驚訝不已（圖擷取自@i.maru31 IG）

2025/04/27 20:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國鬥牛犬（French bulldog，法鬥）的面部天生扁塌、鼻子短，脆弱的呼吸系統不僅無法有效調節體表溫度，也影響了嗅覺功能，因此法鬥的嗅覺通常不如其他品種犬靈敏。然而，日本岐阜縣警局近期迎來首隻法鬥警犬「Oreo」（オレオ），且牠在高難度考試中一次就合格，天賦令眾人驚訝不已。

綜合日媒報導，Oreo體長35公分、體重11公斤，平時與女飼主櫻井一起住在岐阜縣揖斐郡大野町。起初櫻井完全沒有想過要讓Oreo成為警犬，但她注意到現Oreo總是會模仿狗狗學堂中的其他狗狗，甚至無意中完美做出正在接受專業訓練項目的犬隻動作，目睹Oreo展現出超乎想像的天賦，讓櫻井決定試試看讓牠參加警犬選拔會。

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櫻井透露，Oreo大約從1年多前開始，會定期前往中濃警察犬兼愛犬訓練所接受訓練，該訓練所有提供成為警犬訓練等專業教學。最終，Oreo憑藉高超的天賦與才華，在去年9月得到日本警察犬協會的最高難度訓練等級「PSH3」資格，同年11月一口氣通過岐阜縣警的囑託警察犬審查，並在今年4月14日正式成為岐阜縣警的警犬隊一員。

擁有日本警犬協會認定三級訓練師資格的岩政真理，日前在IG分享Oreo的事件，指出通常嗅覺不靈敏的法鬥，不會被列入警犬選拔中，結果Oreo以罕見的強大天賦與亮眼成績，打破過往迷思。另外，他也解釋「囑託警犬」一職，警犬平時可繼續住在家中，等接到任務才需出勤，未來1年內，將會負責協助尋找失蹤者或追蹤嫌犯的足跡。

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