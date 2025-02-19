南韓證實DeepSeek外洩用戶資料給字節跳動

南韓政府證實，DeepSeek會將南韓用戶的資料，傳給備受爭議的中國短影音社群平台TikTok母公司「字節跳動」。（彭博）

2025/02/19 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓政府禁止民眾下載中國開發的人工智慧（AI）機器人「深度求索」（DeepSeek）後，十八日進一步證實，DeepSeek會將南韓用戶的資料，傳給備受爭議的中國短影音社群平台TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）。

韓聯社十八日報導，南韓政府「個人資訊保護委員會」（PIPC）一名官員證實，「DeepSeek與字節跳動傳輸資料」。這是南韓主管機關首次證實，這個由中國新創公司開發的AI機器人，會將用戶資料外洩給第三方。不過，該名官員說，尚未確認傳輸哪些資料和資料傳輸規模。

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根據南韓法律，若將用戶個資提供給第三方，須明確獲得用戶同意。南韓個人資訊保護委員會十七日才宣布，暫時限制用戶透過應用程式商店下載DeepSeek，並向DeepSeek正式要求說明其資料收集和控管措施。

南韓「民族日報」（Hankyoreh）十八日報導，該委員會一月底向DeepSeek發出要求，試圖瞭解其資料收集和處理方式。DeepSeek在兩週後的二月十四日回覆，坦言在南韓個資保護法規上思慮不周，願意積極與該委員會配合，並於同日修改其個人資訊保護政策，將「用戶鍵盤輸入模式和節奏」，從其可收集資料類型中刪除。然而，該公司也同時刪除允許用戶拒絕讓DeepSeek自動收集資料的「選擇退出」條款。

字節跳動涉及短影音社群平台「抖音」國際版TikTok的國安隱憂爭議。美國前總統拜登以國安為由，要求TikTok拆售美國業務，否則將面臨全面封殺。TikTok對此上訴到聯邦最高法院，但最高院法官裁定維持禁令，理由之一就是TikTok與中國政府的關係確實帶來國安風險。不過，現任總統川普上任後，已將實施禁令時間延後。

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