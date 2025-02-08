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    庫克群島擬與中簽協議 紐西蘭措手不及

    庫克群島總理布朗將於10日前往中國，展開為期5天的國是訪問，並與中方簽署「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」。（路透檔案照）

    庫克群島總理布朗將於10日前往中國，展開為期5天的國是訪問，並與中方簽署「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」。（路透檔案照）

    2025/02/08 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕南太平洋島國庫克群島總理布朗（Mark Brown）將於十日前往中國，展開為期五天的國是訪問。對此，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）七日表示，與紐國存在「自由聯合」（free association）關係的庫克群島在未與他磋商的情況下，計畫與中國簽署重要協議，令紐方「措手不及」。布朗則反指紐方對庫中關係「管太多」。

    中國近來在被視為美國、澳洲和紐西蘭傳統勢力範圍，且具有戰略重要性的太平洋地區，擴張外交、經濟和軍事影響力。人口一．七萬的庫克群島與紐西蘭締結「自由聯合」協議，庫克群島可透過選舉決定自身政府，擁有完整自治權利，紐國則提供庫克群島預算補助，以及外交事務與防務方面的協助，庫克群島人具紐國公民身分。

    稱庫中協議不影響庫紐關係

    對於布朗訪中，皮特斯說，此事「出乎意料」，「讓庫克群島人民和我們自己都措手不及」；紐國過去數月不斷確認，庫克群島官方卻「沒和我們或庫克群島人民分享」，也不知庫中兩國有何安排。布朗則強調，他已「多次」向紐西蘭保證，庫中協議不會對兩國關係產生影響，也不會「帶來意外」，尤其是在安全方面。

    庫克群島總理五日甫證實，訪中期間將與中方簽署「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」，以擴大經濟機會，「同時確保我們的主權和國家利益」，而「紐西蘭沒有必要和我們坐在一起」，如同紐國二○一四年與中國簽署全面戰略夥伴協議時，「肯定沒有與我們協商，我們也不指望他們與我們協商」。

    此前，布朗以促進文化認同為由，推動發行自身護照、公民身分，但也希望維持庫紐自由聯合關係。對此，皮特斯去年九月已致函布朗，強調「庫克群島護照會對我們共有的憲法關係和公民身分產生根本性問題」；十二月更直言庫克群島護照和紐西蘭護照兩者不可兼得。布朗在七日刊出的訪談中表示，他已放棄發行自有護照的計畫。

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