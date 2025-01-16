日菲擴大南海聯合演訓 加速RAA生效

日本外務大臣岩屋毅（左）15日與菲律賓外交部長馬納羅（右）在馬尼拉舉行會談，雙方同意擴大自衛隊和菲國武裝部隊在南海舉行的聯合演訓。（歐新社）

2025/01/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本外務大臣岩屋毅十五日與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）舉行會談，雙方同意擴大自衛隊和菲國武裝部隊在南海舉行的聯合演訓。日菲去年七月簽署「相互准入協定」（RAA），簡化雙方部隊互訪的程序，兩國均希望能儘早生效。

岩屋本週走訪南韓、菲律賓及帛琉三國。日本經濟新聞報導，岩屋將代表日本出席美國候任總統川普的就職典禮，他在訪美前透過出訪，展現日本對印太地區的參與態度，呼籲日菲和日美菲的對話，能在川普政府上路前取得進展，日方也在探討於川普就職典禮後舉行日美外長會談的可能性。

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加強日美菲多邊關係

會談中，岩屋提到十三日以視訊舉行的日美菲三國領袖會談。他表示，隨著區域戰略環境日益嚴峻，除了雙邊合作，有必要維持並加強日美菲三國之間的多邊關係。馬納羅也指出，菲律賓認為，與志同道合國家合作是外交的一部分，基於中國在南海的威脅，他希望強化日菲關係。

日菲均為美國盟國，雙方在去年七月簽署RAA，關係升級為「準同盟」，在中國強化武力並擴張海權的背景下，也加速兩國的防務合作。日菲RAA目前已獲菲國參議院批准，日本國會也預定在今年的一般國會中批准此案，雙方均希望能儘早生效。

報導說，由於菲律賓隔著巴士海峽與台灣相望，是日本海上運輸航路的要衝，日本很重視對菲國的支援。二○二四年度日本利用「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，向菲國海空軍分別提供沿岸監視雷達和警戒管制雷達，二○二五年度也預定將菲國列入支援名單。菲律賓參謀總長布勞納日前接受日本共同社專訪時表示，將把日本無償提供的海岸監視雷達，設置在菲律賓最北的巴丹群島。巴丹群島距離台灣不到二百公里。

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