美準國防部長：中共為首要威脅

美國國防部長提名人赫格塞斯14日在任命聽證會上明確表示，上任後將確保五角大廈視中共為美國「首要且最核心」的威脅，並重申台灣關係法，強調維護台海和平的重要性。（歐新社）

2025/01/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth），十四日出席聯邦參議院軍事委員會任命聽證會時明確表示，上任後將確保五角大廈視中共為美國「首要且最核心」（front and centre）的威脅，更誓言將積極強化美國在印太地區的軍事部署，以嚇阻中共擴張野心。他也重申台灣關係法，強調維護台海和平的重要性，防止各方發生誤判。

在四小時的聽證會上，赫格塞斯一開場就表示，他未來最重要的任務，就是重新建立美國的嚇阻力量，而最關鍵目標就是反制中共的軍事威脅。他主張美國必須與盟友、夥伴緊密合作，共同嚇阻中國在印太地區的侵略行動。他更直接批評拜登政府，認為其並未確實執行川普政府於二○一七年提出的國防戰略，將美國的戰略重心由中東轉向印太，以抗衡中共日益增長的軍事實力。

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赫格塞斯將提升美國造船能力，列為與中國競爭的優先事項，明確指出中共正在建造一支「專門為了擊敗美國」的軍隊，美國必須正視此一挑戰，並積極因應。此外，赫格塞斯也提到其他幾項共和、民主兩黨普遍支持的議題，包括建立更完善的國防工業基地、持續推進核武現代化，以及確保美國在軍事科技上保持領先。他強調，若美國國防開支降至目前佔國內生產毛額（GDP）約三％的水準以下，將會「非常危險」。

赫格塞斯重申台灣關係法

對於台海議題，包括兩岸軍力平衡、美國是否應在中國犯台時出兵協防等問題，赫格塞斯重申台灣關係法、避免誤判與維護台海和平的重要性。他說，中共希望將台灣變成「既成事實」，是五角大廈正面臨步步進逼的風險情境，中國領導人的言論表明，這是非常真實的威脅，美國可以透過維持支持台海和平穩定的長期政策，來協助防止誤判。

香港南華早報指出，這場聽證會顯示，兩黨議員都多次提到需要「反制中國的軍事力量」。而從赫格塞斯的發言及聽證會內容來看，川普新政府很可能採取更為強硬的對中政策。

赫格塞斯在聽證會上並非一帆風順，民主黨議員猛轟他飲酒過量、遭控性侵與反女性從軍，指責他不適任；他也鬧出無法答出哪些國家是東南亞國協（ASEAN）成員的笑話。但向來力挺女性從軍、最可能投反對票的共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）已公開表態，將支持赫格塞斯，預料參院將通過赫格塞斯的人事案。

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