遏制中國在印太地區野心 川普國安顧問：6600億軍備加速交台灣

將出任國家安全顧問的美國聯邦眾議員瓦爾茲14日指出，須加速交付台灣延宕已久的逾200億美元軍備。（美聯社檔案照）

2025/01/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕即將出任國家安全顧問的美國聯邦眾議員瓦爾茲十四日指出，川普新政府將加強印太戰略與印太夥伴關係，包括加速交付台灣延宕已久的逾兩百億美元軍備，「做為一種嚇阻措施」，並善用美國、英國及澳洲二○二一年九月成立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以遏制中國在印太地區擴張的野心。此為川普團隊勝選迄今，對其印太戰略、美國對台政策等議題，所發出的最明確表態。

瓦爾茲：解決對台積壓的訂單

瓦爾茲十四日和現任國安顧問蘇利文，出席「美國和平研究所」的「傳遞接力棒」（Passing the Baton）活動，蘇利文藉此對瓦爾茲說明拜登政府的外交政策，擱置雙方陣營以往在烏克蘭、中東、中國等議題的歧見，尋找共通點。

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瓦爾茲表示，台灣有超過二○○億美元（約六六○四億台幣）已支付但未交付的軍備，「我們必須努力解決這些積壓的訂單，讓他們拿到已經付款、用來做為嚇阻手段的貨品」。

拜登深化亞洲盟友關係會延續

瓦爾茲肯定拜登政府執政四年來，深化美國和亞洲盟友的關係，包括和南韓、日本的三邊對話，以及與日本、菲律賓的合作，相信這些印太政策「實現自由開放的印太地區的共同願景」，「所以我認為這些事情都會延續下去」。

瓦爾茲還說，美國依賴中國關鍵礦產，是川普新政府最迫切的國家安全挑戰之一，但中國關鍵礦產生產需要美國市場，就是美國的「槓桿」，「候任總統堅信我們可以避免和中國共產黨發生衝突，因為他們需要我們的市場」，將以符合美國國家安全的方式，運用此影響力。

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