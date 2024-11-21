波羅的海2海纜遭切斷 中國貨輪被鎖定

連接芬蘭赫爾辛基和德國羅斯托克港、長1200公里的C-Lion1海底通訊電纜，在格林威治時間18日凌晨2時中斷。（路透檔案照）

2024/11/21 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕波羅的海兩條海底光纖電纜日前先後中斷，海纜連接的德國、芬蘭均懷疑此為「蓄意破壞」。根據船舶追蹤網站Marine Traffic資料，事發當時一艘中國註冊的貨輪正接近該處地點，瑞典已就該艘貨輪可能扮演的角色展開調查，丹麥海軍也正密切跟蹤其動向。

這兩條海底光纖通訊電纜，其中一條是連接芬蘭赫爾辛基和德國羅斯托克港，長一二○○公里的C-Lion1海纜，芬蘭國營網路安全與電信公司Cinia說，這條海纜在格林威治時間十八日凌晨二時中斷，在瑞典奧蘭島南方附近海纜線路受損；另一條連接立陶宛和瑞典哥特蘭島的二一八公里BCS海纜，則在格林威治時間十七日八時中斷。

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Marine Traffic追蹤數據顯示，在海纜中斷的時間點前後，中國貨輪「伊鵬三號」（YiPeng3）曾通過附近。這艘貨輪當時正從俄羅斯烏斯盧加港，經波羅的海南下前往埃及塞得港。海事新聞網站gCaptain報導，根據船舶自動識別系統（AIS），該船十八日上午曾在波羅的海來回航行約一小時，之後進入丹麥海域，丹麥海軍即派艦跟蹤。

這艘貨輪為中國「寧波伊鵬海運有限公司」所有，該公司登記地址為浙江省寧波市鎮海區，名下只有「伊鵬三號」和另一艘船。

人為切斷 疑俄發動混合戰

華爾街日報引述知情人士報導，這兩條纜線是在瑞典經濟海域一塊相當小的區域交會處被切斷，幾乎可以肯定是人為導致，而非任何天然現象造成。西方官員並將矛頭指向俄羅斯，類似烏俄戰爭爆發後，莫斯科升高對北大西洋公約組織（NATO）成員國的「混合戰」。

德國國防部長佩斯托瑞斯十九日指出，兩條海纜在廿四小時內先後被切斷，「沒有人相信這是意外」，在情況仍不明朗之前，「這是一場『混合戰』行動…必須假設是遭到破壞」。德國、瑞典、芬蘭和立陶宛政府共同聲明，對此事「深感關切」，「必須放在俄羅斯對該區域構成威脅日增的脈絡下，包括在歐洲混合戰行動頻率升高」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿日否認俄羅斯涉及此事，指稱相關指控「相當荒謬」。中國外交部發言人林劍則說，「不了解有關情況」。

此事令人回想起去年懸掛香港旗幟的中國貨輪Newnew Polar Bear號，損壞波羅的海一條芬蘭與愛沙尼亞之間的天然氣管線。華爾街日報引述知情官員報導，當時中國貨輪上有俄羅斯船員。

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