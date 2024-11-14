川普新人事 赫格塞斯掌國防部 雷克里夫接中情局

國總統當選人川普提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（左）出任國防部長，雷克里夫出掌中央情報局（CIA）。

2024/11/14 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普十二日持續宣布新內閣國家安全人事布局，包括提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長，以及前國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）出掌中央情報局（CIA），並確認媒體披露的前美國陸軍特種部隊「綠扁帽」退伍軍人、佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲，出任白宮國安顧問。

赫格塞斯福斯主持人 出身軍旅

赫格塞斯出身普林斯頓與哈佛大學等名校，二○○三年加入陸軍國民兵派駐古巴、伊拉克與阿富汗，曾兩度獲頒銅星勳章。他長期投入美國退伍軍人關注組織，支持川普的「美國優先」政策；川普在第一任期間曾有意提名他擔任退伍軍人事務部長。這項人事案若獲國會同意，赫格塞斯將領導總計達三百萬人的部隊與文職人員，並面對中國軍力在印太地區快速擴張、美軍全球部署與裝備投資等重大考驗。

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雷克里夫 曾擔任國家情報首長

曾在川普第一任期尾聲擔任國家情報首長的雷克里夫，也是川普多年來的忠實盟友。他在擔任國家情報首長時曾表示，中國當前對美國構成最大威脅，也是第二次世界大戰以來，對全球民主自由的最大威脅。

外媒普遍認為，川普選擇鷹派人物進入新的外交與國安團隊，旨在向中國展現強硬姿態。川普第一任期的國家安全會議幕僚長葛瑞指出，川普的人事選擇顯示，他希望「自己身邊圍繞著知悉中國構成何等挑戰的戰略思想家」。聯邦眾議院「美中戰略競爭委員會」前主席蓋拉格則說，這些人事任命向北京發出明確訊號，「通融的時代已終結」，「為了贏得這場競爭，我們需要恢復嚇阻，並優先考慮硬實力」。

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